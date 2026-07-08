¡IMPRESIONANTE! La Copa del Mundo gigante llega a Nueva York a días de la final del Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 se está concentrando poco a poco en la ciudad de Nueva York, donde se llevará a cabo la final del torneo internacional el próximo 19 de julio. La marca de bloques de juguetes Lego montó una Copa del Mundo gigante que mide 8.2 metros y pesa 4.2 toneladas.

A menos de 11 días de que se lleve a cabo el partido por el título, los residentes y visitantes a la ciudad al noroeste de Estados Unidos pueden acudir a la Rockefeller Plaza para tomarse fotos con el trofeo gigante, el cual en la base tiene a las figuras de Lego de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes tienen su propio set de la marca.

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📌 En la ciudad de Nueva York erigieron una Copa de la FIFA gigante, traída desde Chequia.



📌 Video Cortesía. pic.twitter.com/CPJgFOAKXf — Extra News Mundo (@extranewsmundo) July 8, 2026

¿Qué precio tiene el set de Lego de la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo es uno de los trofeos más codiciados del orbe y que pocos futbolistas logran presumir que tienen en su vitrina, aunque los aficionados al balompié pueden conseguirlo aunque de una manera distinta, hecho de bloques de Lego.

La marca de juguetes lanzó un set de la Copa del Mundo este año, el cual se llevó todas las miradas de los fanáticos y que se comenzó a vender como pan caliente desde su lanzamiento, el cual fue días antes de que arrancara el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá.

El set de Lego de la Copa del Mundo tiene un costo de 4 mil 799 pesos mexicanos, aunque este es de escala real, ya que el que se encuentra en la Rockefeller Plaza fue creado por la marca y seguramente sera retirado tras la final del Mundial para llevarlo a uno de sus parques o a sus oficinas.

DCO