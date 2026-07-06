¡Adiós Comandante! Cristiano Ronaldo vivió su último partido de Copa del Mundo con Portugal

España terminó con el sueño de Cristiano Ronaldo en los octavos de final del Mundial 2026. El Comandante se despide de su última participación en una Copa del Mundo cayendo ante La Roja con un gol en el último minuto de Mikel Merino.

Durante el encuentro se le vio frustrado al futbolista del Al-Nassr por las oportunidades de peligro que fallaron los lusos y, después del tanto de los españoles, el enojo de CR7 fue aún más notorio, ya que quedaban pocos minutos para irse a los tiempos extras.

CRISTIANO RONALDO IS SUPER FRUSTRATED, OF COURSE HE IS!pic.twitter.com/Q2H8m4YMrm — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) July 6, 2026

Los números de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se despide del Mundial 2026 después de que Portugal cayera eliminada a manos de España, un partido que se definió en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Dallas.

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El Bicho se va del torneo con cinco partidos disputados y tres goles a su cuenta personal, dos ante Uzbekistán y uno más de penal frente a Croacia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, de ahí en fuera se quedó sin marcar en tres compromisos del Mundial.

Este era la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de levantar el título del orbe, sin embargo un error en los últimos minutos lo deja fuera de la competencia por el trofeo y podría haber jugado su último compromiso con la camiseta de la Selección de los Escudos.

Cristiano Ronaldo llorando tras jugar su último partido.



Estoy hundido 🥹😭💔pic.twitter.com/MiIx0kiXgY — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 6, 2026

Cristiano Ronaldo podría anunciar su retiro de la selección

Cristiano Ronaldo se fue llorando de la cancha del Estadio Dallas después de caer eliminado a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026, el que podría ser el último compromiso del delantero luso con la camiseta de su selección.

Tras lo ocurrido en su última Copa del Mundo el retiro de CR7 está cada vez más cerca de ocurrir y después de la competencia podría anunciar su retiro del máximo torneo de automovilismo.

El Bicho aseguró que pasara lo que pasara en el encuentro ante España, él se iba a ir satisfecho con lo que ha dado al futbol profesional.

DCO