“Esa decisión es fantástica” la polémica declaración de Mauricio Pochettino sobre el caso Balogun, FIFA, Infantino y Trump

Mauricio Pochettino realizó un comentario que sorprendió a toda la afición sobre el caso Balogun, FIFA, Infantino y Trump, ya que calificó como fantástica la decisión de quitarle la tarjeta roja al delantero del AS Mónaco.

“No hay nada que debatir, es para felicitar esa decisión que es fantástica. No solo porque tenemos otro jugador disponible, sino por el fútbol”, expresó Mauricio Pochettino.

“El siguiente partido, o el partido que están jugando ahora, y algo sucede, tienes la posibilidad de ir y revertir la decisión. Decisión que vino del VAR para situaciones que son en cámara lenta, que nunca es... es la realidad de lo que pasó en el campo, para mí”.

🗣️ "It's nothing to debate."



Mauricio Pochettino on Folarin Balogun's one-game ban being suspended by Fifa following an intervention by Donald Trump. pic.twitter.com/irrR0BvQD8 — Match of the Day (@BBCMOTD) July 6, 2026

Folarin Balogun será titular en el partido de octavos de final ante Bélgica

Después de tanta polémica entorno a Donald Trump, Gianni Infantino y la Selección de Estados Unidos sobre la suspensión de un partido de Folarin Balogun, Mauricio Pochettino mandó al futbolista del AS Mónaco de titular.

Bélgica mandó una carta a la FIFA en la que pedía que se cumpliera la sanción de Folarin Balogun en el encuentro de octavos de final, pero la FIFA rechazó esta petición y la polémica volvió a encenderse en redes sociales.

Cada conferencia o entrevista empeora la situación de la FIFA, ya que Donald Trump también salió a hablar del tema y dijo que para él no era falta la acción de Folarin Balogun y pidió al organismo de la máxima justa que se revisara la suspensión.

🇺🇸😳 Este momento en la conferencia de prensa de Mauricio Pochettino:



🗣️ “HAY UN ERROR Y HAY UN PUNISHMENT… ¿CÓMO SE DICE ‘PUNISHMENT’ EN ESPAÑOL? CASTIGO, HAY UN CASTIGO DEMASIADO GRANDE”. pic.twitter.com/lQD4QJ3qKa — JS (@juegosimple__) July 6, 2026

Estados Unidos quiere volver a los cuartos de final tras 24 años

Estados Unidos busca regresar a la ronda de cuartos de final de un Mundial después de 24 años de espera y se enfrentan a Bélgica, escuadra que no es la potencia de hace algunas ediciones.

La última vez que la escuadra de las Barras y las Estrellas disputó los cuartos de final fue en Corea-Japón 2002, cuando vencieron a México 2-0 y en la ronda antes mencionada cayeron a manos de Alemania 1-0.

El caso de Folarin Balogun ha resonado en el mundo y en caso de que logren avanzar a la siguiente fase, será un tema que seguirá hablándose en las mesas de debate y entre la afición al balompié mundial.

DCO