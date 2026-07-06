Adiós comandante, así despiden a CR7 en redes tras su última Copa del Mundo

Este lunes 6 de julio, España se impuso ante Portugal con un marcador 0-1 en los octavos de final del Mundial 2026, siendo este el fin del camino mundialista para Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores de fútbol más importantes a nivel internacional.

La noticia impactó a los seguidores del CR7, pues esta se trata de la sexta Copa del Mundo de la figura, donde muchos esperaban que logrará alzarse con el trofeo, uno de los pocos logros que no pudo alcanzar durante su carrera.

Cristiano Ronaldo llorando tras jugar su último partido. Adiós CR7. 🥹😭💔



Este fue su último mundial y su último partido con la selección de Portugal. pic.twitter.com/skzGejIlt1 — La Hora (@LaHoraMX) July 6, 2026

En las imágenes que circulan en redes sociales, podemos ver a Cristiano Ronaldo visiblemente conmovido por la derrota, llorando y tratando de aplaudir pese a la pena por el desempeño que tuvo todo su equipo y la superioridad española.

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Así despiden a CR7 en redes

El astro portugués confirmó anteriormente que esta sería su último torneo en la élite mundial, por lo que millones de seguidores lamentan su despedida y que no haya conseguido obtener el triunfo con su selección.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento y apoyo para ‘El Bicho’, donde destacaron su entrega por el deporte y su gran desempeño que lo colocó como uno de los astros del futbol.

Algunos comentarios de los Internautas fueron;

“Hoy lloramos un poquito, pero siempre recordaremos tu magia en la cancha“.

“Gracias por los recuerdos interminables, CR7. Tu legado y tus 5 Balones de Oro son eternos“.

“Cristiano Ronaldo pasará a la historia como el mejor jugador que no ganó la Copa del Mundo“.

“Portugal luchó duro, pero España fue simplemente demasiado buena esta noche“.

“Es una lástima, pero sigues siendo el mejor a mis ojos. Una verdadera leyenda Cr7“.

De este modo, el público compartió las últimas imágenes de Cristiano Ronaldo en un Mundial y agradecieron por las seis ediciones en las que participó e ilusionó tanto a sus fans como a Portugal.

“Gané tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno. El mayor título que gané fue (la Euro de) 2016, y para mí tiene la misma dimensión que un Mundial”, comentó por su lado CR7.

🇵🇹 CR7: "Gané tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno. El mayor título que gané fue (la Euro de) 2016, y para mí tiene la misma dimensión que un Mundial".pic.twitter.com/rQ2tGRDbMl — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 6, 2026

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