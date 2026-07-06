¿Quién es Rafaela Pimienta? La superagente que representa a Gilberto Mora y Erling Haaland

Detrás de las grandes figuras del futbol como Erling Haaland y personalidades que surgen como grandes promesas, como Gilberto Mora, hay una mujer que los sostiene y busca oportunidades para que las estrellas brillen dentro y fuera de la cancha, Rafaela Pimienta.

¿Quién es Rafaela Pimienta?

Rafaela Pimienta es una reconocida agente con una gran influencia en el mundo futbolístico. La también abogada es considerada como una de las mujeres más poderosas del deporte a nivel mundial.

A principios de los años 2000, conoció al empresario italiano Mino Raiola durante un proyecto de escuelas de fútbol en Brasil. Pimenta se convirtió en la mano derecha y socia de Raiola durante casi dos décadas, operando en los despachos mientras Raiola mantenía el perfil público de la empresa

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Tras la muerte del famoso representante en 2022, Pimenta heredó su empresa y su cartera de clientes, gestionando las carreras de estrellas internacionales, incluyendo a Erling Haaland, Paul Pogba y figuras de la Selección Mexicana como Santi Giménez y Gilberto Mora.

En 2022, tras concretar el traspaso de Erling Haaland del Borussia Dortmund al Manchester City, Pimenta fue galardonada con los premios a Mejor Agente de Jugadores Europeos (Golden Boy/Tuttosport) y Mejor Transferencia del Año (Globe Soccer Awards).

En enero de 2026, su influencia fue destacada nuevamente al ser incluida en la lista Forbes 50 Over 50 Global, que reconoce a mujeres que han alcanzado la cima de sus profesiones después de los 50 años

La mujer ha sido vocal sobre el sexismo en el fútbol. Ha relatado episodios de discriminación y acoso sufridos durante negociaciones, incluyendo ocasiones en las que directivos de clubes cuestionaron su legitimidad profesional o realizaron comentarios abusivos debido a su género y nacionalidad.

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