¿Quién es Raphael Claus, el árbitro brasileño que tiene un pasado oscuro según Donald Trump y expulsó a Folarin Balogun?

Raphael Claus es un árbitro brasileño que está participando en el Mundial 2026 y participó en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. El silbante brasileño expulsó a Folarin Balogun durante el encuentro y Donald Trump aseguró que tiene un pasado sospechoso.

“Y este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su... si revisas su pasado. No quiero decir eso porque no me gusta crear controversia, pero muy sospechoso”, afirmó el presidente de los Estados Unidos.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Conoce más sobre el árbitro brasileño Raphael Claus

Raphael Claus nació en Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo, un 6 de septiembre de 1979 y actualmente tiene 46años. El silbante fue jugador de futbol hasta los 20 años de edad y en 2002 participó en el curso de formación en materia de arbitraje de la Federación Paulista de Futbol.

Su debut como árbitro en la primera división del Campeonato Paulista fue el 20 de enero de 2010 cuando impartió justicia en el encuentro entre Oeste Futebol Club y el Atlético Monte Azul que terminó 2-2.

Cuatro años después, Raphael Claus recibió su gafete FIFA por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Confederación Brasileña de Futbol. El silbante brasileño lleva dos participaciones en la Copa del Mundo, en Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

“Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso si miras su pasado. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. POR ESO PEDÍ LA REVISIÓN DE FIFA”.



Las palabras de Donald Trump. 😳🇺🇸 pic.twitter.com/ulhyMpsJfK — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Donald Trump pidió a la FIFA la revisión de la tarjeta roja

Después de lo ocurrido con Folarin Balogun, AP, agencia de noticias, informó que la Casa Blanca habló con la FIFA para que revisarán la jugada y le quitaran la suspensión al delantero del AS Mónaco para poder jugar con Bélgica.

En una conferencia de prensa el Presidente de Estados Unidos confesó que para él la acción de Folarin Balogun no era de tarjeta roja, por eso pidió al organismo dirigido por Gianni Infantino que revisarán de nuevo la acción.

DCO