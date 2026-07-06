¿Quién es Raphael Claus, el árbitro brasileño que tiene un pasado oscuro según Donald Trump y expulsó a Folarin Balogun?

Raphael Claus es un árbitro brasileño que está participando en el Mundial 2026 y participó en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. El silbante brasileño expulsó a Folarin Balogun durante el encuentro y Donald Trump aseguró que tiene un pasado sospechoso.
“Y este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su... si revisas su pasado. No quiero decir eso porque no me gusta crear controversia, pero muy sospechoso”, afirmó el presidente de los Estados Unidos.
Conoce más sobre el árbitro brasileño Raphael Claus
Raphael Claus nació en Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo, un 6 de septiembre de 1979 y actualmente tiene 46años. El silbante fue jugador de futbol hasta los 20 años de edad y en 2002 participó en el curso de formación en materia de arbitraje de la Federación Paulista de Futbol.
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Su debut como árbitro en la primera división del Campeonato Paulista fue el 20 de enero de 2010 cuando impartió justicia en el encuentro entre Oeste Futebol Club y el Atlético Monte Azul que terminó 2-2.
Cuatro años después, Raphael Claus recibió su gafete FIFA por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Confederación Brasileña de Futbol. El silbante brasileño lleva dos participaciones en la Copa del Mundo, en Qatar 2022 y Norteamérica 2026.
Donald Trump pidió a la FIFA la revisión de la tarjeta roja
Después de lo ocurrido con Folarin Balogun, AP, agencia de noticias, informó que la Casa Blanca habló con la FIFA para que revisarán la jugada y le quitaran la suspensión al delantero del AS Mónaco para poder jugar con Bélgica.
En una conferencia de prensa el Presidente de Estados Unidos confesó que para él la acción de Folarin Balogun no era de tarjeta roja, por eso pidió al organismo dirigido por Gianni Infantino que revisarán de nuevo la acción.
DCO