Desde Inglaterra ya piden a la FIFA que retiren la tarjeta roja a Jarell Quansah tras la polémica con Estados Unidos y Donald Trump

Jarell Quansah se fue expulsado del partido entre México e Inglaterra, pero después de lo ocurrido, desde Inglaterra el diputado laborista Noah Law ha pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que mueva la suspensión del jugador del Bayern Leverkusen hasta que pase la Copa del Mundo.

“Espero que esta carta le encuentre bien. Como seguramente sabe, durante el partido de esta mañana de la Copa del Mundo entre Inglaterra y México, nuestro formidable lateral derecho Jarell Quansah recibió desafortunadamente una tarjeta roja por una entrada torpe sobre un jugador de México”, se puede leer en la carta.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 NEW: Labour MP Noah Law has asked FIFA President Gianni Infantino to delay Jarell Quansah’s red card suspension until after the World Cup pic.twitter.com/NQJ2Nn1URm — Politics Global (@PolitlcsGlobal) July 6, 2026

El diputado de Inglaterra escribió sobre el caso de Estados Unidos y la FIFA

En la misma carta que publicó el diputado laborista Noah Law, habló sobre el tema de Estados Unidos y la FIFA, pidiendo que se sigan los mismos criterios que con el caso de Folarin Balogun.

“Si bien creo que fue correcto que Jarell Quansah recibiera esta tarjeta roja y que las reglas arbitrales deben aplicarse de manera consistente, considero que sería justo aplazar su suspensión hasta después de la finalización de esta Copa del Mundo”, comunicó.

“Sabemos que una situación similar se presentó anteriormente en la competición cuando el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, recibió una tarjeta roja durante los dieciseisavos de final”.

Jarell Quansah is sent off for this challenge on Jesús Gallardo 🟥 pic.twitter.com/LEDzgOf3LB — B/R Football (@brfootball) July 6, 2026

Inglaterra se medirá a Noruega en los cuartos de final

Inglaterra derrotó a México en los octavos de final del Mundial 2026 para clasificarse a los cuartos de final de la competencia y medirse ante Noruega, un compromiso que promete muchísimas emociones por la delantera de ambas escuadras.

De un lado, Harry Kane buscará aumenta su cuota goleadora en la Copa del Mundo y del otro Erling Haaland quiere seguir comandando a los vikingos a su primera final del torneo de la FIFA.

El compromiso se llevará a cabo en la cancha del Estadio Miami el sábado 11 de julio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO