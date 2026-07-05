¿Quién es Jarell Quansah, jugador de Inglaterra expulsado?

El equipo de británico tuvo una baja y se trata del futbolista Arell Quansah, quien hizo una fuerte falta sobre el mexicano Jesús Gallardo, en el partido de México vs Inglaterra.

Si bien el árbitro central Alireza Faghanino había visto esta falta, se pidió revisar el VAR para checar detenidamente la jugada y se determinó que era tarjeta roja para el inglés.

Así fue la falta de Jarell Quansah sobre Jesús Gallardo

Todo sucedió porque Quansah se barre y patea directamente a Jesús Gallardo en la espinilla. En las imágenes se puede observar claramente el momento del contacto.

If Balogun's red card was overturned and Messi was never shown a card for the tackle he made on Aïssa Mandi, how is this tackle by J. Quansah a red card?



Even with VAR and all the professional referees this FIFA World Cup competition is just looking somehow to me. 🤧 pic.twitter.com/hyRIk6etEr — Jonathan Idoko (@ApstFreedom) July 6, 2026

¿Quién es Jarell Quansah?

Jarell Amorin Quansah nació el 29 de enero de 2003 en Warrington, Inglaterra, es un defensor central inglés que actualmente juega en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

De ascendencia ghanesa por parte paterna, pues su abuelo Samuel Tabir Quansah fue futbolista en Ghana con el apodo “Indian Rubber”.

Creció en una familia deportista. Sus padres, Samuel y Michelle Quansah, hicieron grandes sacrificios para apoyarlo, conduciéndolo a entrenamientos durante años. Es el menor de cuatro hermanos; su hermano Keenan también es futbolista.

Quansah se unió a la cantera del Liverpool a los cinco años procedente del Woolston Rovers local. Progresó por todas las categorías, capitaneando al U18 y destacando por su altura de 1.90 metros, solidez defensiva y buen manejo de balón. En enero de 2023 fue cedido al Bristol Rovers de League One, donde acumuló experiencia en 16 partidos y aprendió lecciones físicas y tácticas clave para su desarrollo.

Debutó con el primer equipo del Liverpool en agosto de 2023 bajo Jürgen Klopp y se consolidó rápidamente en la temporada 2023-24. Jugó más de 30 partidos esa campaña, marcó goles en Premier League y Europa League, y contribuyó a la conquista de la EFL Cup 2024 y la Premier League 2024-25. Su madurez y asociación con Virgil van Dijk le valieron elogios. En 2025 fichó por el Bayer Leverkusen por unos 30 millones de libras iniciales.

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