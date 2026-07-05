Al final del encuentro

‘Mi reconocimiento a la Selección, ¡viva México!; lo entregaron todo’: Sheinbaum

Dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al término del partido donde México quedó fuera del Mundial

La Presidenta de México vio el partido de la Selección desde Neza.
La Presidenta de México vio el partido de la Selección desde Neza. Foto: @Claudiashein.
Por:
La Razón Online

Mi reconocimiento a la Selección. ¡Viva México! Lo entregaron todo, jugó muy bien, muy bien”, dijo la noche de este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al término del partido donde México quedó fuera del Mundial tras perder contra Inglaterra 3-2.

Minutos después en sus redes, la Presidenta de México pidió tener ánimo por la derrota.

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!“., escribió la Presidenta en sus redes sociales.

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México quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, en un duelo intenso disputado en el Estadio Ciudad de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió este domingo al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para disfrutar el partido de octavos de final entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

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