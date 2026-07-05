‘Mi reconocimiento a la Selección, ¡viva México!; lo entregaron todo’: Sheinbaum

La Presidenta de México vio el partido de la Selección desde Neza.

“Mi reconocimiento a la Selección. ¡Viva México! Lo entregaron todo, jugó muy bien, muy bien”, dijo la noche de este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al término del partido donde México quedó fuera del Mundial tras perder contra Inglaterra 3-2.

Minutos después en sus redes, la Presidenta de México pidió tener ánimo por la derrota.

“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!“., escribió la Presidenta en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Juez impone prisión preventiva Vinculan a proceso a presunto operador de la red financiera atribuida a Genaro García Luna

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, en un duelo intenso disputado en el Estadio Ciudad de México.

¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió este domingo al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para disfrutar el partido de octavos de final entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

Desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. ¡Vamos, México! pic.twitter.com/bJXywZeLD8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

Te puede interesar:

- Sheinbaum asiste al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl para el México vs Inglaterra

- México vs Inglaterra: Sigue lo más relevante del partido EN VIVO del Mundial 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR