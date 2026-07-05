Vinculan a proceso a presunto operador de la red financiera atribuida a Genaro García Luna

Un juez federal vinculó a proceso a Jesús “N” por su probable participación en los delitos de asociación delictuosa y peculado, dentro de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) relaciona con el presunto esquema financiero creado por Genaro García Luna para desviar recursos públicos y ocultar su origen mediante una red de empresas.

La resolución también impuso prisión preventiva justificada al imputado y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, informó la FGR.

Diversos datos de prueba expuestos por la #FGR permitieron obtener vinculación a proceso contra Jesús “N”, por su posible participación en los delitos de asociación delictuosa y peculado.

De acuerdo con las investigaciones de la #FEMDO, probablemente está relacionada con una… pic.twitter.com/Zj7jfVcIRJ — FGR México (@FGRMexico) July 5, 2026

Según la indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Jesús “N” presuntamente formó parte de una estructura integrada por servidores públicos, personas físicas y empresas que operó a través de mecanismos financieros para obtener recursos ilícitos y posteriormente introducirlos a un circuito de lavado de dinero.

Las pesquisas describen una organización que, de acuerdo con la FGR, diseñó contratos simulados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Ese mecanismo permitió obtener recursos públicos mediante supuestas prestaciones de servicios que, conforme a la investigación, carecían de materialidad.

Una vez que el dinero ingresó a esa estructura, las autoridades sostienen que los recursos siguieron un recorrido por diversas empresas fachada presuntamente controladas por una organización criminal con el propósito de ocultar el origen de las ganancias obtenidas de forma ilícita.

El Ministerio Público Federal expuso ante el juez los datos de prueba que, a consideración de la autoridad judicial, resultaron suficientes para iniciar el proceso penal contra Jesús “N” por ambos delitos.

La FGR recordó que el imputado ya había sido detenido el año pasado. Sin embargo, diversos recursos legales promovidos por su defensa derivaron en la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial, lo que obligó a repetir esa etapa del procedimiento.

Tras cumplir con esa determinación judicial, la representación social presentó nuevamente los elementos de prueba para sustentar la imputación. Como resultado, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso, mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada y conceder un mes para que la FGR fortalezca la investigación.

La carpeta de investigación ubica este caso dentro de una presunta ingeniería financiera atribuida a Genaro García Luna. De acuerdo con la FGR, esa estructura reunió a servidores públicos, particulares y personas morales que participaron en un entramado diseñado para desviar recursos del OADPRS mediante contratos simulados y después dispersar el dinero a través de compañías utilizadas como fachada.

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cehr