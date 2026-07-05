Inglaterra derrota a México en el Estadio Azteca y se clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra visitó el Estadio Azteca en uno de los partidos más llamativos de los octavos de final del Mundial 2026, a pesar de que la escuadra Tricolor estuvo cerca de emparejar el marcador, las oportunidades de peligro no fueron suficientes y los Tres Leones se llevaron al boleto a los cuartos de final por marcador de 3-2.

La Selección Mexicana salió con un ritmo de juego parecido al del partido ante Ecuador, presionando en zona de ataque y buscando rematar a la cabaña de Jordan Pickford desde fuera del área, así fue como llegó la primera oportunidad al 3′ de juego cuando Raúl Jiménez estrelló su remate en le defensa rival.

Un minuto después apareció el grito de “México, México” bajando de la grada y la afición comenzaba a poner incomodó al cuadro europeo, aunque con la calidad de Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice lograron contrarrestarlo.

GOL DE INGLATERRA 😢



Jude Bellingham abre el marcador a favor de los ingleses



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Los Tres Leones no tardaron en controlar el juego, fue al 7′ de tiempo corrido cuando la escuadra de Thomas Tuchel comenzó a pasear el balón por el campo del Estadio Azteca buscando el espacio en la defensa de México para buscar su primera anotación del cotejo.

La Marea Verde que se hizo presente en el Estadio Azteca apoyaba cada vez que la Selección Mexicana tenía la pelota y el famoso “Olé, Olé” era coreado después de cada pase de los mexicanos.

Con tal de cansar al equipo rival, la escuadra nacional comenzó a mandar trazos largos al campo de Inglaterra, forzando a los europeos a correr por toda la banda para llevarlos a su máximo esfuerzo.

¡NO TE LO CREO! ESE ERROR Y NOS CUESTA EL 0-2 😮‍💨



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Algo en el planteamiento del equipo no le gustaba al Vasco Aguirre y mandó a calentar a Edson Álvarez.

Al minuto 15 apareció la primera jugada de peligro de México. Raúl Jiménez recibió un centro por parte de Roberto Alvarado que logró rematar de cabeza dentro del área, pero el guardameta inglés atajó de buena forma para mandarla al tiro de esquina.

El gol que silenció al Estadio Azteca llegó al minuto 36 de juego cuando Bukayo Saka, el delantero del Arsenal encaró a Jesús Gallardo por la banda derecha y logró meter un centro al segundo poste de Raúl Rangel, donde apareció solo Jude Bellingham para rematar a merced y abrir el tablero.

En cuanto la Selección Mexicana puso en juego la pelota, Gilberto Mora intentó llevarse a dos rivales en el mediocampo, lamentablemente perdió la pelota e Inglaterra agarró mal parada a la defensa local. Jude Bellingham volvió a aparecer en zona tricolor para poner el segundo a favor de los ingleses.

El gol que puso a vibrar el Coloso de Santa Úrsula fue por parte de Julián Quiñones, el delantero del Al-Qadsiah se encontró un rebote dentro de los 16.50 de Inglaterra para mandar a guardar la de gajos con un remate de volea. La Pantera alcanzó a Luis Hernández con cuatro anotaciones en una sola edición de la Copa del Mundo.

GOOOOOL DE MÉXICO ¡QUIIÑOOONEEEES! ¡ESTO AÚN NO SE ACABA! 🇲🇽⚽#ElMundialEsNuestro y el México vs Inglaterra se vive por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix Ver menos pic.twitter.com/9IXr5La0rQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

INGLATERRA SE QUEDA CON UNO MENOS 🔴



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La escuadra europea se fue con la ventaja al medio tiempo, pero la Selección Mexicana tenía un mejor momento anímico tras marcar el 2-1 antes del descanso.

En los primeros minutos de la parte complementaria Inglaterra tuvo la primera de peligro y un remate desde los linderos del área terminó sacudiendo la cabaña de Raúl Rangel al pegar en el poste derecho.

En la siguiente jugada, Anthony Gordon desbordó por el sector izquierdo y logró quitarse su marca para sacar un servicio raso al corazón del área, afortunadamente no fue contactado por algún rival y se fue al saque de banda.

Parecía que la suerte estaba del lado de los mexicanos, ya que al 54′ se fue expulsado del partido Jarell Quansah por una dura entrada sobre Jesús Gallardo. El VAR ayudó al silbante central a marcar la falta y dejó a Inglaterra con 10 hombres en el campo.

PENAL PARA INGLATERRA Y CAYÓ EL 1-3



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GOOOOL DE MÉXICO ¡GOOOOL DE JIMÉNEZ!

DESDE LOS ONCE PASOS



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Sin embargo cuatro minutos después un trazo largo puso en aprietos a la defensa mexicana, Anthony Gordon recibió la esférica solo frente a Raúl Rangel y el guardameta derribó al jugador del Barcelona, marcando penal para los Tres Leones. Harry Kane con un potente disparo puso el 3-1 parcial en el tablero.

El equipo de Javier Aguirre no dejó de pelear hasta el último minuto y con los cambios realizados lograron que El Huracán realizara una falta sobre Brian Gutiérrez dentro del área y nuevamente el VAR le echó la mano al silbante para marcar la pena máxima, el especialista, Raúl Jiménez, cobró le pena máxima y puso a un gol a la Selección Mexicana.

La insistencia por parte de los locales era constante en el partido y lograron meter a los ingleses en su propio campo, sin embargo Jordan Pickford estuvo excelso al momento de salir a cortar los centros y la Selección Mexicana terminó por desesperarse en los últimos segundos.

La escuadra de Inglaterra viajará a Miami para medirse a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026, un encuentro que promete muchísimas emociones por el duelo entre Harry Kane y Erling Haaland.

DCO