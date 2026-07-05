¿Por qué reanudó Inglaterra tras el gol de penalti de Harry Kane contra México?

México busca un resultado histórico en el Estadio Ciudad de México.

Tras el 3-1 de Inglaterra sobre México, Brian Gutiérrez cometió un error en la reanudación al dirigirse hacia la portería contraria, lo cual está prohibido.

Por ese motivo fue que el árbitro indicó que el equipo de la rosa reanudara el partido desde el centro del campo.

Raúl Rangel adivinó la dirección del penalti ejecutado por Harry Kane, pero no pudo evitar la caída de su marco.

Julián Quiñones empata a Luis Hernández

Con su diana ante Inglaterra, Julián Quiñones empató a Luis Hernández como los máximos goleadores de México en una misma edición de Copa del Mundo, al ambos llegar a cuatro anotaciones.

El “Matador” logró esa marca en la justa de Francia 1998, con dos tantos ante Corea del Sur uno contra Países Bajos y otro frente a Alemania.

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