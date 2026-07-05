¡No lo superan! Así celebran en Ecuador la derrota de México

El equipo de México no logró avanzar a los cuartos de final en el Mundial 2026, tras perder 3-2 ante Inglaterra en un partido muy cerrado, lleno de emoción en el hubo expulsados, penales y más.

Los comentarios, memes y burlas no se hicieron esperar en contra de México especialmente de usuarios de Ecuador, quienes mantienen viva la rivalidad y ahora se rieron y celebraron la derrota de México.

En Ecuador celebran derrota de México con memes

Después de que México le ganara a Ecuador en el Estadio Azteca, los ecuatorianos tomaron venganza y se están riéndose de que la Selección Mexicana perdió ante Inglaterra y quedó eliminada del Mundial sin posibilidad de ir a los cuartos de final.

En las redes sociales los usuarios compartieron memes para celebrar la derrota de México. Una cuenta difundió una imagen de un aficionado llorando y la acompañaron de la leyenda: "La niña está triste, que tiene la niña“.

La niña está triste, que tiene la niña. pic.twitter.com/DriB1HdGQP — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 6, 2026

En otra publicación, un usuario se le fue con todo a México y señaló que el “Mejor logro de México fue ganarle a Ecuador” e indicó que México no pudo ganar de local a los ingleses.

El mejor logro de México fue ganarle a Ecuador. Ni con su olé pedorro a los 5 minutos pudieron ganar en su casa 😂Mechicanos https://t.co/3mYjl6nWOm — evanne (@EvanneSaint) July 6, 2026

Otros usuarios señalaron que no solo Ecuador estaba feliz por la derrota, sino que el resto de Sudamérica celebró la eliminación de México.

La rivalidad comenzó cuando comentaristas y usuarios de redes sociales de Ecuador comenzaron a hablar sobre México previo al encuentro de estos dos países.

Además, en redes sociales recordaron la invasión de Ecuador a la embajada de México en abril de 2024 para arrestar al expresidente Jorge Glas, este incidente rompió tratados internacionales y rompió relaciones de México con Ecuador.

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