Sigue la rivalidad

¡No lo superan! Así celebran en Ecuador la derrota de México

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026; los ecuatorianos no dudaron en celebrar con memes

Ecuador se burla de derrota de México
Ecuador se burla de derrota de México Foto: Gemini
Por:
Karen Rodríguez

El equipo de México no logró avanzar a los cuartos de final en el Mundial 2026, tras perder 3-2 ante Inglaterra en un partido muy cerrado, lleno de emoción en el hubo expulsados, penales y más.

Los comentarios, memes y burlas no se hicieron esperar en contra de México especialmente de usuarios de Ecuador, quienes mantienen viva la rivalidad y ahora se rieron y celebraron la derrota de México.

En Ecuador celebran derrota de México con memes

Después de que México le ganara a Ecuador en el Estadio Azteca, los ecuatorianos tomaron venganza y se están riéndose de que la Selección Mexicana perdió ante Inglaterra y quedó eliminada del Mundial sin posibilidad de ir a los cuartos de final.

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En las redes sociales los usuarios compartieron memes para celebrar la derrota de México. Una cuenta difundió una imagen de un aficionado llorando y la acompañaron de la leyenda: "La niña está triste, que tiene la niña“.

En otra publicación, un usuario se le fue con todo a México y señaló que el “Mejor logro de México fue ganarle a Ecuador” e indicó que México no pudo ganar de local a los ingleses.

Otros usuarios señalaron que no solo Ecuador estaba feliz por la derrota, sino que el resto de Sudamérica celebró la eliminación de México.

La rivalidad comenzó cuando comentaristas y usuarios de redes sociales de Ecuador comenzaron a hablar sobre México previo al encuentro de estos dos países.

Además, en redes sociales recordaron la invasión de Ecuador a la embajada de México en abril de 2024 para arrestar al expresidente Jorge Glas, este incidente rompió tratados internacionales y rompió relaciones de México con Ecuador.

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