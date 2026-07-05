Las redes sociales han estallado en contra de Javier ‘El Vasco’ Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tras la eliminación del equipo después de su partido contra Inglaterra en el Estadio de la Ciudad de México este 5 de julio.

Recriminan a Javier Aguirre que sacara a Julián Quiñones en redes

El conjunto tricolor logró dos goles contra Inglaterra por parte de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, dos de los futbolistas más destacados de El Tri que causaron furor durante la Copa del Mundo 2026.

Gracias por elegir a México Quiñones, te amamos 🇲🇽 pic.twitter.com/L1NcZLFfV7 — Indie 505 (@Indie5051) July 6, 2026

Fue por este motivo que al público le extrañó que Javier Aguirre decidiera sacar a Quiñones del partido y lo intercambió por el Memote Martínez, una decisión que causó fuerte impacto.

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Y es que el colombiano naturalizado mexicano ha destacado en el torneo mundialista por ser el máximo goleador de la selección, al lograr marcar cuatro goles durante los cinco partidos que se disputaron.

Si bien en un inicio muchos dudaron de él e incluso criticaron que fuera seleccionado para representar a México por no haber nacido en el país, él demostró su pasión por el deporte y por la nación con hazañas futbolísticas que llenaron de esperanza a los aficionados del balompié.

Levanta la cabeza, Julián Andrés. Levanta la cabeza, por favor. No hay nada que te puedas reprochar. Nada. Marcaste ¡¡4 GOLES!! en tu primera Copa del Mundo, igualaste el récord como máximo goleador mexicano en toda la historia de las Copas del Mundo y apareciste en todas las… pic.twitter.com/Rq9is9VcO8 — Invictos (@InvictosSomos) July 6, 2026

En ese sentido, destacan que en su primer Mundial, el jugador logró igualar la marca de máximo goleador mexicano en la historia de las Copas del Mundo. Por este motivo, la afición mexicana le agradeció por “hacerlos soñar”.

El público cuestionó porqué en los últimos 10 minutos del partido y faltando un gol para igualar al cuadro inglés, Aguirre sacó a su goleador del torneo y en su lugar, eligió a un jugador que no logró goles en el último año.

Cuestionaron también porqué no meter en todo caso a Armando ‘La Hormiga’ González, quien hizo más de 20 goles en el último año como jugador de las Chivas del Guadalajara.

Otros sin embargo, defendieron al director técnico, al señalar que hizo los cambios que él consideró convenientes y se desconoce si Quiñones pudo o no haber marcado una diferencia significativa en los últimos minutos del partido tras haber jugado durante el resto del mismo.

Necesitabas un gol faltando 10 minutos… sacas a Quiñones, tu goleador del torneo.



Tienes a la hormiga que hizo más de 20 goles el último año… metes a un wey que hizo 0 goles el último año.



En fin, Javier Aguirre, siendo Javier Aguirre. pic.twitter.com/DyEYxBzohX — La Mera Fiera (@LaMeraFiera) July 6, 2026

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