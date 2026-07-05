¿Adiós “Matador” y “Chicharito” Hernández? Julián Quiñones iguala la marca goleadora de México en Mundiales

Con apenas cuatro partidos disputados, Quiñones ya igualó una marca histórica de la Selección Mexicana.

Julián Quiñones continúa escribiendo historia con la Selección Mexicana. El delantero marcó el 2-1 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, llegó a cuatro goles en la presente Copa del Mundo e igualó la mejor marca de un futbolista mexicano en una misma edición mundialista.

Además, el jugador del Al-Qadsiah FC está a solo un gol de convertirse en el máximo anotador del Tricolor en la historia de los Mundiales.

El atacante marcó al minuto 41 en el Estadio Ciudad de México, consolidando el extraordinario torneo que vive bajo las órdenes de Javier Aguirre.

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Con esa anotación, Quiñones está muy cerca de romper uno de los registros más importantes del futbol mexicano.

El gol de Julián Quiñones que nos pone en la pelea.#Mundial2026 pic.twitter.com/DN7bjk8krW — Eloy Vidal (@EloyVidal) July 6, 2026

Quiñones amenaza un récord histórico del Tricolor

Hasta ahora, Luis “El Matador” Hernández y Javier “Chicharito” Hernández comparten el título de máximos goleadores de México en Copas del Mundo, ambos con cuatro anotaciones.

El Matador consiguió sus cuatro tantos durante Francia 1998, cuando marcó dos veces frente a Corea del Sur, uno contra Países Bajos y otro ante Alemania en los octavos de final. Por su parte, Chicharito repartió sus cuatro goles entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Con apenas cuatro goles en el Mundial 2026, Julián Quiñones ya empató la mejor producción ofensiva de un mexicano en una sola edición mundialista y necesita únicamente una anotación más para igualar el récord absoluto de Hernández y “Chicharito”.

México sueña con seguir avanzando... y con otro récord

El buen momento de Quiñones coincide con la destacada actuación del Tricolor en la Copa del Mundo. México mantiene vivo el sueño de trascender como anfitrión y, mientras el equipo busca avanzar de ronda, su delantero estrella también persigue una marca que ha permanecido intacta durante casi tres décadas.

Si consigue volver a marcar en los próximos partidos, Julián Quiñones no solo acercará a México a sus objetivos deportivos, sino que también podrá convertirse en el máximo goleador mexicano en la historia de los Mundiales, un registro reservado hasta ahora para Luis Hernández y Javier Hernández.

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