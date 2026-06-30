El Estadio Azteca se solidariza con Venezuela y les recuerda que no están solos

Los aficionados mexicanos mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano.

Previo a que arrancara el partido entre México y Ecuador, la afición en el Estadio Azteca comenzó a gritar “No están solos” en solidaridad con Venezuela.

Los equipos saltaron a la cancha para enfrentarse en los dieciseisavos de final y antes de que sonaran los himnos nacionales de ambas selecciones la afición en las gradas comenzó a gritar “No están solos, no están solos” en solidaridad con Venezuela.

GRACIAS.



Antes del Ecuador - México:



¡Todo el estadio le corea a los venezolanos:



“¡No están solos! ¡No están solos!”. pic.twitter.com/IRHsjHYWzc — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) July 1, 2026

El Estadio Ciudad de México retumbó con este grito por el mal momento que atraviesa el pueblo venezolano tras el terremoto que se suscitó hace unos días.

EVG