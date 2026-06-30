Mundial 2026

El Estadio Azteca se solidariza con Venezuela y les recuerda que no están solos

La afición mostró su solidaridad con el pueblo venezolano en los instantes previos al arranque del México vs Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Los aficionados mexicanos mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano.
Los aficionados mexicanos mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano. Foto: X @miseleccionmx
Por:
Diego Chávez Ortiz

Previo a que arrancara el partido entre México y Ecuador, la afición en el Estadio Azteca comenzó a gritar “No están solos” en solidaridad con Venezuela.

Los equipos saltaron a la cancha para enfrentarse en los dieciseisavos de final y antes de que sonaran los himnos nacionales de ambas selecciones la afición en las gradas comenzó a gritar “No están solos, no están solos” en solidaridad con Venezuela.

El Estadio Ciudad de México retumbó con este grito por el mal momento que atraviesa el pueblo venezolano tras el terremoto que se suscitó hace unos días.

EVG

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