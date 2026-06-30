Ecuador recuerda al ‘Chucho’ Benítez con emotivos mensajes antes de jugar contra México

"Chucho" Benítez fue uno de los grandes exponentes del futbol ecuatoriano.

El delantero de la Selección de Ecuador, Antonio Valencia compartió un emotivo mensaje antes del duelo ante México, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El atacante del Wythenshawe Vets inglés recordó a Christian Benítez, quien también fue figura del combinado ecuatoriano y falleció en 2013.

“Hoy seremos 12 en la cancha, porque mi hermano Chucho estará presente en este estadio donde tantos goles hizo. Christian, hermano, este seguramente sería tu último mundial.

Me hubiera encantado verte hoy divirtiéndote y dándonos una alegría”, escribió en sus redes sociales, acompañado de una imagen del “Chucho”.

Los futbolistas también se mostraron confiados en obtener el triunfo ante el Tricolor esta noche en el Estadio Ciudad de México.

“Vamos muchachos, es un gran día para hacer historia”, señaló.

Jefferson Montero también recordó a su compañero

El atacante Jefferson Montero también también recordó al exfutbolista del América con un emotivo video.

“En cada rincón del estadio estaremos con ustedes, empujando desde la tribuna y desde el corazón. Y habrá unos más alentando un ecuatoriano que hizo histori en el Estadio Azteca y está de nuestro lado”, mencionó el futbolista del FC St Helens de Inglaterra.

El futbolista también externó la situación que vivió ayer la selección sudamericana para llegar a la capital mexicana.

“Hoy Ecuador hará historia. Después de todo lo que ha vivido nuestra selección: un vuelo de apenas tres horas convertido en nueve, una noche con fuegos artificiales y muchos obstáculos más”, aseveró.

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