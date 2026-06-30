Gol histórico de Mbappé: empata a Klose y se acerca a Messi como máximo goleador en los Mundiales (VIDEO)

Kylian Mbappé volvió a aparecer en un partido decisivo; llegó a su quinto gol en este Mundial.

Kylian Mbappé volvió a hacer historia en la Copa del Mundo 2026. El delantero francés anotó al minuto 44 del partido contra Suecia, en los dieciseisavos de final ante Suecia, llegó a 17 goles en 18 partidos mundialistas, igualó la marca del alemán Miroslav Klose y quedó a solo dos anotaciones de Lionel Messi, quien suma 19 en la historia de los Mundiales.

El capitán de Francia, que apenas tiene 27 años, anotó su quinto gol en esta justa y continúa construyendo un legado que amenaza con romper prácticamente todos los registros ofensivos del torneo más importante del futbol. Su tanto volvió a aparecer en un momento decisivo y acerca a los dirigidos por Didier Deschamps a los octavos de final.

Mbappé sigue pulverizando récords en los Mundiales

La velocidad con la que Mbappé acumula goles en la Copa del Mundo resulta extraordinaria. Sus 17 anotaciones han llegado en únicamente 18 partidos, un promedio que lo coloca entre los delanteros más efectivos que ha visto el torneo.

El atacante francés ya alcanzó a Miroslav Klose en el segundo puesto histórico de goleadores mundialistas y ahora únicamente tiene por delante a Lionel Messi, quien registra 19 tantos. Si mantiene este ritmo durante el resto del Mundial 2026, el francés podría adueñarse del liderato absoluto antes de terminar el torneo.

La comparación con otras leyendas también dimensiona la magnitud de su carrera. A la misma edad, Pelé había marcado 12 goles en Copas del Mundo, cinco menos de los que ya presume el delantero francés.

Nos Bleus ont pris les devants après ce beau but de @KMbappe juste avant la mi-temps !



On continue pour aller chercher la qualification 💪



🇫🇷1-0🇸🇪 #FRASWE | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nl8jSDxtYe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

Francia sueña con otro título de la mano de Mbappé

Además de seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores históricos, Mbappé mantiene vivo el sueño de Francia por conquistar una nueva Copa del Mundo.

Desde su debut mundialista en Rusia 2018, el atacante ha convertido los grandes escenarios en su hábitat natural. Fue campeón en 2018, brilló en Catar 2022 y ahora, en Norteamérica 2026, continúa respondiendo cuando su selección más lo necesita.

Con todavía varios años por delante en su carrera y una eficacia goleadora que parece no tener techo, Kylian Mbappé ya no solo compite por levantar otro Mundial: también está cada vez más cerca de convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

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