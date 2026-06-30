Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Bosnia y Herzegovina afronta el primer partido oficial de su historia frente a Estados Unidos.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina disputarán uno de los boletos a los octavos de final del Mundial 2026 este miércoles 1 de julio. El conjunto anfitrión intentará imponer condiciones frente a una selección bosnia que busca dar la sorpresa.

Estados Unidos llega a la fase de eliminación directa tras finalizar como líder de su grupo. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino aseguró la cima desde la segunda jornada gracias a sus triunfos sobre Paraguay y Australia, por lo que la derrota 3-2 frente a Turquía en el cierre de la fase de grupos no comprometió su clasificación.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros lugares después de empatar con Canadá, vencer a Qatar y caer frente a Suiza. El conjunto europeo regresa a una instancia decisiva de una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014 y ahora intentará firmar una de las grandes sorpresas del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026?

El encuentro de los dieciseisavos de final se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026.

Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: Estadio de la Bahía de San Francisco.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

EU quiere hacer valer la localía; Bosnia busca otra sorpresa

El USMNT parte como favorito gracias a la calidad de futbolistas como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun, además del impulso de jugar como anfitrión. El objetivo del conjunto estadounidense es mantener vivo el sueño mundialista y meterse entre los 16 mejores del certamen.

Bosnia y Herzegovina, en cambio, afronta el compromiso sin presión y con la ilusión de seguir escribiendo historia. Liderados por el experimentado Edin Džeko y respaldados por una generación competitiva, los europeos intentarán sorprender a uno de los organizadores del torneo para avanzar por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo.

En cuanto a los antecedentes, este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una competencia oficial. Se han medido anteriormente en partidos amistosos y Estados Unidos mantiene marca invicta, con dos victorias y un empate. El ganador de esta serie se enfrentará en los octavos de final al vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal.

Posibles alineaciones

Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Bajraktarević, Šunjić, Bašić, Alajbegović; Džeko, Demirović.

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