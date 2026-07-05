Critican a Edson Álvarez por su desempeño en el México vs Inglaterra

Las redes sociales se llenaron de críticas en contra de Edson Álvarez, pues los aficionados cuestionaron su desempeño durante el partido de México vs Inglaterra.

Los usuarios señalaron que el futbolista dejó mucho que desear como defensa de la Selección Mexicana, luego de que el equipo nacional recibiera 3 goles de parte del equipo inglés.

Le llueven críticas a Edson Álvarez en redes sociales

Los usuarios de Internet criticaron a Edson Álvarez porque señalan que no entraba con seguridad en as jugadas contra Harry Kane.

Recordaron el momento en el que el mexicano se midió al tu por tu con el británico y Álvarez no saltó para pelear la pelota.

De hecho los comentaristas deportivos resaltaron que Edson no estaban peleando el balón con tanto entusiasmo, pues destacaron que él tuvo que haber dado mucho más para evitar los goles a México.

@EdsonAlvarez19 retirate

No pides México, que jugador más malo eres https://t.co/F9LE2MNYHY — As (@angelsnandi) July 6, 2026

Los aficionados se le fueron encima a Álvarez y señalan que ya no lo quieren volver a ver jugar en la Selección.

"@EdsonAlvarez19 retírate. No pides México, que jugador más malo eres“, ”Debe ser el último proceso Mundialista de Edson Álvarez. Hoy falló en lo que mejor hace defender, sin eso es un futbolista limitado", “Segundo mundial que nos arruina Edson Álvarez“, ”Neta EdsonAlvarez mides casi 1.90 un capitán de la selección no puede hacer lo que hiciste tú como agachas la cabeza", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas que están muy molestos con el desempeño del futbolista.

Segundo mundial que nos arruina Edson Álvarez.



Pésimo capitán no es sorpresa que sea el primero en hablar que no le gusta jugar en México pic.twitter.com/Uw9hYiP7ny — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) July 6, 2026

Así reaccionó Edson Álvarez a la eliminación de México

Después del partido, el futbolista fue entrevistado en el campo de juego y señaló que el equipo lo dio todo y que en ningún momento se sintieron menos al estar jugando con una selección de renombre como Inglaterra.

Señaló que todo el tiempo estuvieron peleando por lo que ellos consideraban que era suyo el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Te puede interesar: