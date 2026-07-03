Así fue el gol con el que México derrotó por única ocasión a Inglaterra en el Estadio Azteca (VIDEO)

Luis Flores hizo el gol con el que México venció a Inglaterra en el Estadio Azteca en 1985.

México ha derrotado dos veces en su historia a Inglaterra, su rival en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, una de las cuales ocurrió en el Estadio Azteca, donde se enfrentan este domingo 5 de julio.

Luis Flores fue el autor del único gol con el que el Tricolor superó a los tres leones en un partido de carácter amistoso que se desarrolló en el Coloso de Santa Úrsula el 9 de junio de 1985, un año exacto antes de que el país recibiera por segunda ocasión la Copa Mundial de la FIFA.

México se ha enfrentado a Inglaterra 6 veces en toda su historia, solo le ganó una vez y fue un 9 de junio de 1985.



¿Dónde fue? En el Estadio Azteca y lo ganaron 1-0 con gol de Luis Flores al minuto 20.



✨ ¿y si sí? ✨ pic.twitter.com/sekHyeABdD — Vanessa Yeroham (@VaneYero) July 3, 2026

El entonces futbolista de Pumas marcó con un zapatazo de derecha en el área. El esférico pegó en el poste antes de ingresar a la portería defendida por Gary Bailey. El tanto con el que México superó a Inglaterra aquella ocasión en el Estadio Azteca cayó al minuto 20.

La última ocasión que México venció a Inglaterra

Desde aquel sábado a mediodía, México no ha vuelto a celebrar una victoria sobre Inglaterra. Intentará romper esa racha este 5 de julio para clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en la que el equipo dirigido por Thomas Tuchel es uno de los favoritos a coronarse.

Luego de aquel encuentro, correspondiente a un triangular denominado “Azteca 2000″, el Tricolor ha vuelto a enfrentar a los tres leones en cuatro ocasiones, pero en todas se llevó la derrota.

¿Desde cuándo no se enfrentan México e Inglaterra?

Las selecciones de México e Inglaterra no miden fuerzas desde el 24 de mayo de 2010, cuando el cuadro británico se impuso 3-1 a los aztecas en Wembley en un cotejo de preparación para el Mundial de Sudáfrica.

Guillermo Franco anotó el tanto de la honra del Tricolor, que en ese momento también era dirigido por Javier Aguirre. Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson convirtieron las dianas de la victoria del equipo inglés.

México intentará hacer pesar la localía y jugar en el Estadio Azteca de nueva cuenta en el Mundial 2026 para imponerse a Inglaterra y conseguir su boleto a los cuartos de final del certamen tripartita.

EVG