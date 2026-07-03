Javier Aguirre confirma el cambio de horario del México vs Inglaterra; la FIFA sigue sin hablar

Javier Aguirre no está de acuerdo con el cambio de horario.

A dos días de que se juegue el partido de octavos de final entre México e Inglaterra, las dos selecciones recibieron la noticia sobre el cambio de horario del encuentro. Aunque la FIFA aún no ha hablado al respecto, Javier Aguirre, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, el técnico de la Selección Mexicana, no está de acuerdo con esta modificación.

“Cambias todo, ahora hay que cambiar todo, cambiar todo el plan, todo el trabajo, no que se vaya al garete, pero casi porque te estás tragando casi seis horas que tenías programadas, así que no me gusta nada. Evidentemente, acataremos lo que diga FIFA, pero a mí especialmente no me gusta nada, ni a mis jugadores”, comentó Javier Aguirre.

Javier Aguirre no está de acuerdo con el cambio de horario del partido México vs Inglaterra al mediodía el domingo.



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Javier Aguirre no está de acuerdo con el cambio de horario

Javier Aguirre no está de acuerdo con el cambio de horario del partido entre México e Inglaterra y en la entrevista que tuvo aseguró que no le gusta para nada la idea de mover el partido de las 12:00 del día.

“Te mueven todo, porque tienes que reprogramar todo y madrugar. No es lo mismo meterte unos macarrones a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde, para el partido de las 6; a mí especialmente no me gusta la idea”, expresó el técnico mexicano.

Además, el estratega tricolor platicó que no le consultaron nada sobre el tema. “Yo a las 6 estaba perfecto, es más, a esa hora hemos rendido muy bien, es una hora fantástica para mí; evidentemente, hubo un tema de lluvia ahí, pero a esa hora México ha jugado muy bien, es un horario que me encanta, el de la tarde”.

Javier Aguirre, dirige a México, en 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Mexsport

“A mi nadie me consultó y si estoy bastante encabronado”

Después de la charla que tuvo con Joaquín López-Dóriga, el técnico de la Selección Mexicana se mostró molesto al decir que hay más de 60 personas trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para el equipo y que este cambio de horario lo tiene encabronado.

“A mi nadie me consultó y si estoy bastante encabrona... Eso es, no hay más, a ganar”, comentó el estratega tricolor previo a enfrentar a Inglaterra.

La última vez que México pasó a cuartos de final de un Mundial fue en la edición de 1986, cuando vencieron a Bulgaria en el Estadio Azteca y el partido inició a las 12:00.

DCO