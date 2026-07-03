México vs Inglaterra cambia de horario; reporteros lo filtran y esto se sabe al momento

México se mide a Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026

El narrador de TUDN, Andrés Vaca, reportó en su cuenta de X que el partido entre México e Inglaterra cambia de horario. El duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se tenía programado para jugarse el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, pero sería cambiado seis horas más temprano.

“De última hora. Me informan que el México vs Inglaterra se va a jugar a las 12:00 del medio día del domingo”, fue el primer mensaje que Vaca colgó en sus redes, pero que borró. “Les dije que era a las 12 el juego, para todos los que duraron de mí y para los que no dan crédito también De nada”, agregó el cronista en un mensaje que siguió al eliminado.

Les dije que era a las 12 el juego, para todos los que dudaron de mí y para los que no dan crédito también.

De nada 😎😎😎. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) July 3, 2026

Más reportes sobre el cambio de horario del México vs Inglaterra

David Faitelson, periodista de TUDN, dijo en redes: “El cambio de horario, dicen, obedece a una cuestión climatológica (se esperan lluvias y tormentas eléctricas el domingo por la tarde-noche), pero lo que más convenció a la FIFA es un tema de seguridad. Se teme por celebraciones exageradas. La última ya arrojó una escena trágica”.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Inglaterra no quiere sorpresas en México y cambia sus planes de cara a los octavos del Mundial 2026

Vaca no fue el único en compartir este reporte. Por su parte el comunicador Guillermo Schutz añadió a la información del cambio de horario los motivos que detrás de esta decisión, siendo el principal el evitar retrasos por lluvias y la hora de televisión en Inglaterra.

“Cambio de horario para el histórico partido del tricolor el domingo. México vs Inglaterra ya no será a las 6:00 pm como estaba programado ahora se jugará a las 12:00 pm por dos cuestiones fundamentales: 1-Primetime en Europa (Inglaterra) y 2-Evitar posible tormenta eléctrica”, dijo.

El Estadio Azteca recibe el juego entre México e Inglaterra, en la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Mexsport

Los motivos para modificar el horario del México vs Inglaterra de la Copa del Mundo 2026

1-Se busca evitar retrasos por amenaza de tormenta eléctrica en la CDMX

2-Inglaterra habría pedido el cambio para tener horario estelar de televisión (7pm hora local inglesa)

3-Evitar y prevenir desastres en los festejos en la CDMX

Alejandro Orvañanos, de ClaroSports, se sumó a los trascendidos y coincidió en que el cambio es por amenaza de tormenta eléctrica. “La información la adelantó este señor (Andrés Vaca). En ClaroSports pudimos confirmarlo con diversas fuentes. Aún falta un anuncio oficial”, dice.

La FIFA no se ha posicionado hasta la publicación de esta nota sobre el supuesto cambio de horario. Falta el anuncio oficial para que equipos y aficionados sepan de la modificación.

aar