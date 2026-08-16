Tijuana sigue invicto en el Apertura 2026 tras vencer al Cruz Azul con goles de Nacho Rivero y Gilberto Mora

Gilberto Mora volvió a ser el mejor jugador del Tijuana en un partido de la Liga MX; el futbolista mexicano contribuyó en los dos goles de los Xolos para llevarse la victoria 2-1 sobre el Cruz Azul en la cancha del Estadio Caliente con una asistencia y una anotación en la parte complementaria.

La primera parte del compromiso estuvo muy reñida entre ambas escuadras y los dos primeros tantos que subieron al marcador se marcaron en menos de dos minutos. Primero llegó el tanto de los Xolos y después Cruz Azul marcó el empate antes de irse al descanso.

El primer gol llegó cuando Gilberto Mora recibió la esférica dentro del área, el joven futbolista se quitó la marca de Erik Lira y mandó un centro raso al corazón del área que terminó contactando Nacho Rivero para mandar a guardar la esférica a los 44 minutos de juego y cumplir con la ley del ex con el equipo que fue campeón.

Sin embargo, un minuto después los Xolos se equivocaron en la salida de balón desde su campo y le regalaron la esférica al Cruz Azul. Nicolás Ibáñez quedó solo frente a Toño Rodríguez y el delantero argentino no desaprovechó la oportunidad para emparejar los cartones en la cancha del Estadio Caliente.

El compromiso siguió su marcha y los Xolos aprovecharon una de las jugadas de peligro que tuvieron en la parte complementaria para llevarse la victoria desde el minuto 54 de tiempo corrido. Gilberto Mora apareció para darle la ventaja al Tijuana y con ello otros tres puntos en la tabla general.

Gilberto Mora se pegó a la banda izquierda, recibió la esférica y condujo hasta el área del Cruz Azul. El joven futbolista se quitó a su marca con un amague y con la pierna derecha definió al segundo poste de Kevin Mier, quien hizo que el gol del dorsal ‘10′ de los Xolos luciera aún más espectacular en el campo de juego.

El conjunto de la frontera llega a 10 unidades en el torneo y junto al América, son los únicos dos clubes del torneo que llevan la misma cantidad de puntos y se mantienen invictos en el certamen local con cuatro jornadas disputadas en el calendario.

El próximo compromiso del Tijuana será el 22 de agosto del 2026 cuando enfrenten a las Chivas en la cancha del Estadio AKRON, mientras que el Cruz Azul se verá las caras con el Atlas en el Estadio Azteca. La Máquina lleva dos derrotas consecutivas en la temporada.

DCO