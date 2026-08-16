Chivas derrota a Santos en Torreón y suman su segunda victoria del Apertura 2026; resumen y goles

Las Chivas no la pasaron bien en su participación en la Leagues Cup, pero en su regreso a la Liga MX, el Rebaño Sagrado consiguió una victoria de visita ante Santos Laguna en el Estadio TSM. Ricardo Marín fue el encargado de marcar el único tanto del compromiso desde los once pasos.

El primer tiempo del compromiso fue muy reñido entre laguneros y rojiblancos, ya que la posesión fue para las Chivas, pero las oportunidades de peligro fueron escasas en el terreno de juego sobre la portería de ambas instituciones.

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⚽️ Ricardo Marín marca desde los 11 pasos, y el rebaño ya lo gana en la Comarca.



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En la parte complementaria existieron más disparos a puerta que en los primeros 45 minutos y gracias a una revisión del VAR fue como el equipo de Gabriel Milito logró llevarse la victoria. El árbitro central revisó una falta dentro del área de Santos y marcó la pena máxima para el conjunto visitante.

Ricardo Marín se paró frente a Carlos Acevedo y al momento del disparo logró engañar al portero mexicano para mandar la de gajos al fondo de las redes y conseguir la segunda victoria del Rebaño Sagrado en el Apertura 2026. Chivas tiene dos encuentros ganados, un empate y una derrota en su historial.

La misión para Gabriel Milito sigue siendo la misma, levantar el título de la Liga MX con el Rebaño Sagrado, ya que el siguiente año se cumplen 10 años de sequía para los rojiblancos sin conquistar el cetro del torneo local, así que la presión comienza a incrementar para el conjunto de Guadalajara.

DCO