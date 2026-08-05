Chivas cae derrotado a manos del LAFC en la tanda de penaltis y no suma puntos en su debut en Leagues Cup

Las Chivas y el LAFC fueron los encargados de cerrar la actividad de este miércoles en la Leagues Cup, encuentro que tuvo muchísimas emociones, solo dos goles y el ganador se definió en la tanda de penaltis que se terminó llevando la escuadra de la Major League Soccer (MLS).

Los primeros 45 minutos fueron los más movidos en la cancha del BMO Stadium, ya que cayeron los dos goles en menos de cinco minutos y así se mantuvo el tablero hasta el final del compromiso.

La estrella de Los Ángeles Denis Bouanga fue el autor del primer tanto del compromiso. El delantero gabonés aprovechó un buen pase de David Martínez Morales y desde la frontal del área sacó un disparo al poste más lejano del Tala Rangel para marcar el primer tanto del partido a los 38 minutos de haber iniciado el encuentro.

Al 42′ de juego apareció Roberto Alvarado para emparejar el marcador e irse al descanso con el 1-1 en el tablero. El Piojo remató de primera intención tras un pase entre líneas de Bryan González y colocó la de gajos al segundo poste de Thomas Hasal para levantar a los fans de Chivas de su asiento que asistieron al compromiso en California.

El segundo tiempo comenzó a ser un tanto complicado para ambos clubes, ya que se les fueron acabando las ideas a los dos equipos y ya no tenían claridad sobre el marco rival, así que el compromiso terminó 1-1 y el encuentro se definió desde el manchón penal.

¡Anda en plan grande! 🤩⚽️🐐 Piojo Alvarado with a golazo to equalize for Chivas!



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Kevin Castañeda puso contra las cuerdas a su propio equipo después de fallar el primer penalti de las Chivas, pero Mark Delgado emparejó los cartones al mandar por encima del marco la de gajos y que el Rebaño Sagrado siguiera con vida en el compromiso.

Sin embargo, en la muerte súbita Luis Romo le pegó mal a la pelota y el guardameta del LAFC adivinó el disparo del mexicano, deteniendo el tiro y dejando todo en manos de un chico de 17 años, Jude Terry, quien engañó a Raúl Rangel y le dio la victoria al equipo de la MLS.

DCO