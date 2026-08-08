Chivas cae por la mínima ante FC Dallas y se despide de la Leagues Cup en la primera ronda

Chivas no encontró el marco rival ante el FC Dallas y el conjunto de la MLS terminó llevándose los tres puntos por marcador de 1-0 con un solitario gol de Logan Farrington, con lo que el conjunto texano se mantiene invicto y con dos partidos ganados para su cuenta personal.

El primer tiempo del compromiso en PayPal Park terminó con un par de roscas en el tablero y con un Rebaño Sagrado que no dejaba de intentar buscar el gol sobre el marco de Jonathan Sirois, quien tuvo una gran actuación bajo los tres palos para mantener su arco en cero.

Farrington silences the PayPal Park and puts FC Dallas ahead of Chivas ⚽️#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/5THBGVcK7r — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

El gol del FC Dallas llegó al minuto 73 de juego en la parte complementaria; el conjunto de la MLS se fue al ataque en un contragolpe y, llegando al área, tuvieron algunas complicaciones para patear al arco, pero la suerte estuvo de su lado y Logan Farrington marcó el único gol del encuentro.

El ariete estadounidense recibió la esférica dentro del área, recortó a un rival dentro de los 16.50 y remató al poste más lejano de Raúl Rangel, quien intentó lanzarse para evitar la caída de su marco, pero el disparo de su rival superó al guardameta mexicano para abrir el tablero.

El equipo de Gabriel Milito suma apenas un punto en el torneo tras la tanda de penaltis que disputaron ante el LAFC, pero esta derrota complica el panorama del Rebaño Sagrado con un encuentro por disputarse, ya que solo cuatro equipos clasifican a la ronda de eliminación y lo máximo que pueden sumar son cuatro unidades.

DCO