¡HISTÓRICO! América golea 10-0 al Cruz Azul y es una de las mayores humillaciones del futbol mexicano femenil

El América Femenil recibió en la cancha del Estadio Azteca para disputar su primer compromiso de local de este Apertura 2026. El equipo de Ángel Villacampa sorprendió al conseguir un abultado marcador de 10-0, una de las mayores goleadas en la historia del futbol mexicano femenil.

Gabriela García, Scarlett Camberos, Geyse con un doblete, Kimberly Rodríguez, Montse Saldívar en dos ocasiones, Irene Guerrero y Priscila da Silva con dos anotaciones fueron las encargadas de marcar los 10 tantos del conjunto azulcrema ante La Máquina en la Jornada 2 del torneo local y afianzar el primer puesto del Grupo B.

¡Fin del partido!

Sumamos 3 puntos en CAsa . 🦅🔥 pic.twitter.com/vXZUoOGZwv — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 8, 2026

Estas son las mayores goleadas en la historia de la Liga MX Femenil

A lo largo de la historia de la Liga MX Femenil han existido diferentes goleadas, siendo la de Morelia 1-12 América la más abultada cuando el torneo apenas tenía un año de experiencia, ya que fue en 2017 cuando el torneo se inauguró.

Morelia 1-12 América - Clausura 2018

América 11-0 Querétaro - Apertura 2025

América 10-0 Cruz Azul - Apertura 2026

Pachuca 10-2 Toluca - Clausura 2023

Rayadas 9-0 Mazatlán - Clausura 2023

El América es el club de la Liga MX Femenil que en más ocasiones ha conseguido una goleada, en 2018 ante Morelia, en 2025 frente al Querétaro y este año enfrentando al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

América celebró su triplete de títulos con una goleada sobre Cruz Azul

El América fue el mejor equipo del continente la temporada pasada al conseguir todos los títulos posibles que pelearon, la Liga MX, la Concacaf Champions Cup y el Campeón de Campeonas y fue en el partido ante Cruz Azul cuando presumieron sus tres trofeos.

Las Águilas de Ángel Villacampa no solo celebraron con su gente los tres títulos conseguidos en la campaña pasada, sino que también golearon 10-0 a uno de sus máximos rivales en el futbol mexicano.

DCO