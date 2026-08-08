Miguel Herrera se va expulsado del Atlante vs Real Salt Lake por tremendo reclamo al árbitro (VIDEO)

El Atlante se está jugando su pase a la ronda de eliminación de la Leagues Cup ante el Real Salt Lake, pero los Potros de Hierro tendrán que hacerlo sin su entrenador en el banquillo, ya que Miguel Herrera se fue expulsado del compromiso por reclamarle al árbitro central por una falta.

La silbante central no dudó en acercarse a la zona técnica donde estaba el Piojo Herrera y mostrarle el cartón rojo al estratega mexicano después de su reclamo, pero no todo quedó ahí, ya que Miguel Herrera se hizo de palabras con el cuarto árbitro antes de retirarse del campo de juego y los micrófonos que estaban cerca captaron todo lo que el entrenador le dijo al árbitro asistente.

🟥 Ya expulsaron al Piojo Herrera y vean todo el puto show que hace JAJAJAJA 😂 pic.twitter.com/EpkN2s84ZX — Alee (@ImAleeJeje) August 9, 2026

Miguel Herrera sufre su primera expulsión con el Atlante

Miguel Herrera llegó este verano al Atlante para ser el entrenador de los Potros de Hierro en la primera división del futbol mexicano y la Leagues Cup es el primer torneo internacional del entrenador mexicano con su nuevo club.

En su segundo encuentro en el torneo binacional, el estratega mexicano sufrió su primera expulsión con el conjunto de la capital, un momento bastante caótico para el estratega mexicano, ya que tuvo que dirigir a su equipo desde la gradas.

El Atlante consiguió una victoria en la primera jornada de la Leagues Cup ante el Vancouver Whitecaps y en caso de sumar otros tres puntos en el torneo, podrían estar firmando su pase a la siguiente fase del certamen entre la Liga MX y la MLS.

DCO