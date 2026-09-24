Isaac del Toro y los 5 pedalistas que participan en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo 2026

El Mundial de Ciclismo de Ruta cerrará la actividad con la carrera de ruta varonil el domingo 27 de septiembre y México saltará a la pista con seis atletas que buscarán ayudar a Isaac del Toro a conseguir el famoso maillot arcoíris en el campeonato mundial que se está llevando a cabo en Montreal, Canadá.

Edgar ‘Chucky’ Cadena se perdió la prueba contrarreloj que se llevó a cabo el domingo pasado, por temas migratorios, ya que su visa no llegó en tiempo y forma para que pudiera llegar a tiempo a Canadá, pero todo está en orden en este momento y podrá estar presente en la la carrera de ruta del Mundial de Ciclismo.

¡Isaac del Toro quiere Oro! El corredor mexicano se encuentra ya en Canadá entrenando fuerte, con la mentalidad de darle a México y a su palmarés la medalla de oro del Mundial de Montreal el próximo domingo.🐂🇲🇽🥇✨👊 pic.twitter.com/suBMfvTIfE — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) September 24, 2026

Estos son los 6 ciclistas que competirán en la prueba de ruta

Isaac del Toro es el líder de la Selección Mexicana en el Mundial de Ciclismo y el atleta que tiene la prioridad para ir en busca del maillot arcoíris, así que los otros cinco ciclistas ayudarán al Torito a conseguir su objetivo.

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Isaac del Toro

Carlos García

Eder Frayre

José A. Escárcega

Ulises Castillo

Edgar ‘Chucky’ Cadena

El equipo mexicano no tendrá una mañana sencilla en busca de ser campeones del mundo, pues diferentes delegaciones tienen a estrellas en su equipo que también buscan llevarse el primer puesto, como Paul Seixas o Remco Evenepoel.

🇲🇽 SIEMPRE CON APOYO



Así le gritan al equipo mexicano durante el entrenamiento de la prueba de ruta.



Isaac del Toro, al frente junto a Ederfrayre, dirigiendo al grupo. 🙌 pic.twitter.com/YGdhZvSHeQ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 23, 2026

Isaac del Toro busca su primer campeonato del mundo

Isaac del Toro irrumpió con fuerza en el ciclismo mundial con sus actuaciones con el UAE Team Emirates desde el año pasado, consiguiendo victorias y títulos durante todo la temporada.

El de Ensenada, Baja California, ahora es uno de los favoritos en el Mundial de Ciclismo y el Torito irá en busca de su primer campeonato del mundo con México, que sería una gran noticia para la afición mexicana que ha estado cerca del ciclista bajacaliforniano.

DCO