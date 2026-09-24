Rafael Márquez y la dura estadística en contra que tiene en su debut con México ante Colombia

Rafa Márquez tiene un duro debut con la Selección Mexicana ante Colombia, pues el nuevo entrenador tricolor se enfrenta a un combinado que tiene marca positiva en los últimos enfrentamientos directos.

En los últimos cinco partidos entre México y Colombia, el equipo sudamericano tiene 4 victorias, por tan solo una derrota, récord al cual se tiene que enfrentar Márquez en su estreno como estratega del Tricolor.

Hola, hola, Incondicionales 👋👀



¡Aquí listos para darle de nuevo! 🇲🇽 pic.twitter.com/IcS8qjz9vX — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 21, 2026

Últimos resultados de México vs Colombia

México: 1 triunfo

Colombia: 4 triunfos

Sin empates

El último partido entre amabas escuadras terminó en una derrota por marcador de 4-0 en 2025, duelo que se tuvo al frente de Javier Aguirre y que fue de preparación para la Copa del Mundo 2026. Rafael Márquez ya formaba parte del cuerpo técnico.

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La mala racha mexicana se extendió en 2023 y 2022, cuando se perdió por similar pizarra de 3-2. Para este punto el cuadro azteca ya arrastraba una mala racha ante los cafeteros.

Primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional de México. 🗒️ pic.twitter.com/k5MM9Jfbiw — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

En 2012 fue donde empezó la seguidilla de cotejos sin victoria de México sobre Colombia. Para la última conquista de los Azteca sobre La Sele hay que remontarse al 7 de septiembre del 2010, cuando un gol de Elías Hernández fue el autor del único gol del partido.

Colombia inicia nueva era sin James Rodríguez

La Selección Colombiana se enfrenta a México sin la figura James Rodríguez, quien regreso a jugar a su país natal, pero terminó una historia de 15 años jugando para su combinado nacional.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



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James, de 35 años, fichó recientemente con Atlético Nacional y casi al mismo tiempo dio un paso al costado de su selección. “Quiero hablarles desde el corazón, después de muchos años partidos y alegrías y momentos duros llegó el momento de cerrar una de las etapas más felices de mi vida, vestir la camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, dijo.

James debutó con la selección absoluta en octubre de 2011, en una victoria sobre Bolivia en La Paz. Su momento cumbre llegó tres años después en el Mundial de 2014 en Brasil, donde anotó seis goles en cinco partidos para ganar la Bota de Oro.

“Tuve el honor de llevar la camiseta 10 y la cinta de capitán intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y sabiendo lo que representaba Colombia. Tuve días buenos y difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, añadió en su mensaje en redes sociales.

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