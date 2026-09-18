Rafa Márquez revela primera lista con 30 elegidos

La Selección Mexicana vuelve a la actividad después de su participación en la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Rafa Márquez arranca su concentración este fin de semana de cara a enfrentar a Colombia en la ciudad de Baltimore. Este es el primer compromiso del Káiser de Michoacán como estratega del Tricolor, y lanzó una lista de 30 futbolistas.

Los primeros cambios aparecen en la portería, en la que Alex Padilla y Óscar García están incluidos. En la defensa Víctor Guzmán y Everardo López son las nuevas caras que Rafa Márquez quiere ver en su equipo.

Jeremy Márquez, Alan Cervantes y Denzell García buscarán un puesto en el mediocampo del equipo; actualmente, Erik Lira es el líder de ese sector, tras la baja de nivel de Edson Álvarez en la última temporada que jugó en Europa.

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Lo que llamó la atención de esta lista fue el regreso de Hirving Lozano a la Selección Mexicana, tras casi un año desde su último partido con la escuadra nacional. Germán Berterame fue convocado para disputar los encuentros de septiembre. Los demás delanteros serán Santiago Giménez, Armando González y Roberto Alvarado, quienes tuvieron participación en la Copa del Mundo con México.

Para completar la lista, Rafa Márquez llamó a Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante. Aunque estos cinco futbolistas se unirán a la concentración del Tricolor hasta que hayan terminado su participación con su equipo en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Las grandes ausencias de esta lista son notorias: Raúl Jiménez y Julián Quiñones se quedan fuera por lesión. Richard Ledezma parece haber perdido terreno dentro de la Selección Mexicana; Charly Rodríguez sigue sin convencer al cuerpo técnico y Alexis Vega, que no ha podido figurar con el conjunto nacional en los últimos años, queda fuera en esta ocasión del llamado de Rafa Márquez.

El primer compromiso de México en la fecha FIFA será frente a Colombia en Baltimore el sábado 26 de septiembre; después se medirán a Perú el 29 del mismo mes en Nueva Jersey, su tercer compromiso es ante Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, Arizona, y por último se verán las caras con Chile el 6 del mismo mes en Los Ángeles.

Los elegidos ı Foto: Especial