América arrastra racha negativa de 8 Clásicos sin conocer la victoria

Henry Martín y sus compañeros se lamentan después de un gol que recibieron, el fin de semana pasado, ante el Cruz Azul.

El América tiene, por segunda jornada consecutiva, un compromiso de alto calibre en la Liga MX. Este fin de semana se medirá ante las Chivas en una edición más del Clásico Nacional, en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, las Águilas arrastran una racha negativa de ocho compromisos sin conocer la victoria ante sus tres acérrimos rivales (Guadalajara, Cruz Azul y Pumas).

Desde octubre del año pasado, contando partidos oficiales y amistosos, el conjunto de Coapa no puede salir con la mano en alto en un Clásico. Suman cuatro derrotas y cuatro empates, números poco comunes para un equipo que en cada torneo es candidato al título de la Liga MX.

La última vez que los azulcremas lograron ganar en un Clásico fue en septiembre del 2025, cuando vencieron a los Pumas por pizarra de 4-1. Dicho partido quedó marcado por Alejandro Zendejas, quien anotó uno de los goles más bonitos de su carrera y se espera que este sábado regrese a la cancha como titular después de una lesión que lo alejó del terreno de juego y el americanismo necesita de su talento.

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El Dato: El América acumula tres derrotas en la actual temporada, dos en la Leagues Cup y una en la Liga MX, que fueron ante Austin, Monterrey y el Cruz Azul.

Desde aquel compromiso, el América empató con Chivas, perdió ante Cruz Azul, el Rebaño Sagrado y Pumas de forma consecutiva, e igualó el tablero con La Máquina. Nos dio una de las mejores series de Liguilla ante los universitarios, que quedó 3-3 en ambos compromisos, y el antecedente más reciente es el descalabro en el Clásico Joven contra los de La Noria 4-3.

Esta estadística pone en alerta a los jugadores y cuerpo técnico, ya que un empate o derrota a manos de las Chivas podría encender las alarmas en Coapa al perder terreno en el plano de los cuatro grandes, ya que sólo Chivas y las Águilas no han llegado a una final en los últimos dos torneos.

Los azulcremas y los rojiblancos protagonizan el partido más llamativo de este fin de semana y una rivalidad que tiene años de historia. El Clásico Nacional podría mover las cosas en la parte alta de la tabla general, ya que las Chivas están en el segundo peldaño con 17 unidades, mientras que el América suma 16 puntos y se posiciona en el tercer puesto, así que una derrota los podría rezagar en la pelea por el liderato. Las Águilas tienen un partido menos.

82 Victorias tiene el América sobre las Chivas

Por cómo se han dado los resultados en las últimas jornadas, el Rebaño Sagrado llega como favorito a este compromiso; con sus dos canteranos, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, enrachados, podrían hacerle daño a la defensa del equipo de Guillermo Almada, que en la última jornada no funcionó ante el Cruz Azul.

Los de la Perla Tapatía suman seis cotejos sin conocer la victoria y en su último partido golearon 3-0 a los Pumas de Esteban Solari, resultado que lo catapulta a llevarse el Clásico Nacional mañana en el Estadio Azteca. Por su parte, el América lleva tres juegos sin ganar en la temporada; perdieron en las semifinales de la Leagues Cup a manos del Monterrey, León les ganó el partido por el tercer puesto del torneo binacional y Cruz Azul les quitó el invicto en la Liga MX.

Otro de los partidos de este fin de semana en la Jornada 9 del Apertura 2026 es entre el Cruz Azul de Joel Huiqui y el Monterrey de Matías Almeyda. Estos dos clubes que desde el principio del torneo se pusieron como favoritos para pelear por el trofeo de la Liga MX y que podrían complicar a su rival en la pelea por un lugar en la Liguilla con una victoria.