Dodgers suma 5 títulos consecutivos

La novena de Los Ángeles aseguró su quinto título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional y el 13 en las últimas 14 temporadas con una victoria de 8-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

“Es algo muy importante. Creo que mucha gente piensa que es sólo un rito de paso (pero) no es fácil. Así que es algo de lo que todos estamos muy orgullosos, pero entendemos de verdad que ese no es el objetivo final”, manifestó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Los Dodgers (93-60) están en la postemporada por 14.ª temporada consecutiva, igualando el récord de los Bravos de Atlanta de 1991-2005.

TE RECOMENDAMOS: Chivas la base Rafa Márquez revela primera lista con 30 elegidos

“Es el paso uno. Nos queda un largo camino”, señaló Mookie Betts frotándose el champán de los ojos.

La celebración en el terreno fue discreta tras el último out el jueves, pero los jugadores se desataron en el clubhouse, donde se roció vino espumoso y cerveza desde el piso hasta el techo.

“Creo que es una de esas cosas en las que, en el béisbol, juegas todos los días y los muchachos se concentran en rendir. Así que no hay muchos momentos para celebrar. Por eso es agradable ver que los muchachos se sueltan”, explicó Roberts.

Los Dodgers rompieron el récord de gasto de las Grandes Ligas el año pasado con un total combinado de 515 millones de dólares en nómina, lo que llevó a sugerencias de que tienen una ventaja injusta.

“Lo que creamos aquí es especial. No recibe el crédito suficiente. Todos señalan la nómina, pero nunca hablamos de cómo hacemos las cosas”, señaló Muncy.