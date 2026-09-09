Este miércoles 9 de septiembre, el periodismo mexicano vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento del destacado comunicador y economista Óscar Mario Beteta.

El periodista construyó una carrera sólida e influyente en la radio, la televisión y la prensa escrita, caracterizándose siempre por mantener una marcada línea divisoria entre su relevancia pública y su entorno íntimo.

Araceli Peraza, esposa de Óscar Mario Beteta ı Foto: Redes sociales

Tras la noticia de su partida, ha surgido el interés por conocer más acerca de su legado personal y sobre quiénes son los hijos que forman parte de su círculo más cercano y que hoy custodian el recuerdo de su trayectoria.

¿Quiénes son los hijos de Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta procuró mantener los detalles de su entorno familiar alejados de los reflectores, ya que prefirió reservar su vida íntima para sus círculos más allegados.

Sin embargo, en el ámbito público se conoce que el comunicador tuvo cuatro hijos fruto de sus distintos matrimonios, con quienes solía compartir momentos clave de su ámbito privado.

Su primera esposa fue Zyanya Barceló, con quien contrajo matrimonio en marzo de 2014, pero las cosas no funcionaron; en el mismo mes del 2024, se casó con Araceli Peraza tras cinco años juntos.

Los cuatro hijos del periodista son Emilio Beteta, Leonora Beteta, Jerónimo Beteta y Alonso Beteta. A ellos se integró el hijo de Araceli, llamado Santiago.

Los hijos asistieron a la boda de su padre en 2024. No existen datos públicos ni registros oficializados sobre las fechas exactas de nacimiento o el orden de edad de los cuatro hijos de Óscar Mario Beteta.

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