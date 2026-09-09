Critican a Sydney Sweeney por polémica campaña donde aparece sin ropa | VIDEO

La actriz estadounidense Sydney Sweeney ha vuelto al generar polémica en redes sociales después de que se hiciera viral su más reciente anuncio comercial en el que aparece prácticamente desnuda.

La estrella de Hollywood de 28 años de edad se ha vuelto infame en los últimos años, ya que ha constuido una imagen que según el público, se inclina por la mirada masculina (male gaze), pues muchos señalan que exhibe su cuerpo por ese motivo.

Sydney Sweeney saw what Sadie Sink did with Calvin Klein and decided to show her who the boss is 🥵 pic.twitter.com/yi3XcHneel — Movie Guy 🎬 (@BadGuy1g) September 9, 2026

La polémica campaña de deportes de Sydney Sweeney

Ahora, la polémica más reciente sobre Sydney Sweeney gira en torno a su colaboración publicitaria con la aplicación de apuestas deportivas Novig, donde la actriz aparece posando de forma provocativa y sugerentemente desnuda, cubriéndose únicamente con artículos deportivos.

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Diversas voces en redes sociales y medios critican que el anuncio vuelva a utilizar la desnudez o el atractivo de la actriz para vender un producto y que la estrategia apela directamente a la audiencia masculina a través del morbo.

Mientras que sus detractores opinan que refuerza estereotipos tradicionales para captar atención rápida, sus seguidores y defensores argumentan que la actriz tiene control absoluto sobre su imagen como empresaria/socia de la marca, abordando la campaña con un tono desenfadado.

Algunas reacciones han sido:

“Está retrasando décadas a las mujeres ella sola”.

“¿Por qué alguien tendría que estar desnuda por un anuncio deportivo?"

“O sea sí, tiene un cuerpazo, pero ¿no se cansa de que su cuerpo sea publicitado así?”

“Vender el alma a las casas de apuestas es muy típico de Sydney”.

“No hay forma en que en verdad crean que es un buen anuncio”.

Por un lado, desde diversas perspectivas del feminismo y la crítica cultural, se señala que la estrategia de imagen de Sydney Sweeney perpetúa estándares de belleza obsoletos al comercializarse intencionalmente bajo la mirada masculina.

Se le cuestiona que, en lugar de utilizar su plataforma para impulsar un empoderamiento auténtico opte por explotar una estética tradicional. Diversos análisis sostienen que la constante sobreexposición de su figura y sus sesiones fotográficas con poca ropa reducen su prominencia como actriz a un objeto de validación e hipersexualización, sirviendo a menudo como un producto moldeado por ejecutivos e industrias que lucran con la cosificación de la mujer.

Esto se vio reflejado por la polémica en torno a Sydney Sweeney y los pantalones de mezclilla surgió a raíz de su colaboración como imagen de la marca American Eagle, en una campaña enfocada en su línea de jeans donde hacían un juego de palabras con genes, lo que muchos consideraron un mensaje de eugenesia.

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