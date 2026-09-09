South Park cambia de nombre a Sudamérica; creadores de la serie se burlan de Trump

Trey Parker, a la izquierda, y Matt Stone, creadores de la serie animada "South Park" y del musical de Broadway "The Book of Mormon", aparecen en una llamada al telón para la función del 15º aniversario del musical el 19 de marzo de 2026 en Nueva York

Los creadores de la longeva y entusiasta serie de televisión South Park no son conocidos por ser grandes fans del presidente Donald Trump. Sin embargo, han decidido adoptar una de sus ideas, en cierto modo.

Están cambiando —al menos por el momento— el nombre de la popular serie, que acaba de ganar el Emmy a la mejor serie animada.

En un comunicado publicado en la página de Instagram del programa, los creadores Trey Parker y Matt Stone afirman que están “cambiando el nombre de South Park a SOUTH AMERICA”. La declaración llega mientras Trump, intensificando su guerra comercial con Canadá, declaró que va a renombrar el lago Ontario como “Lago América” en Estados Unidos. Coincide con cambios en los mapas populares

La decisión de los dos satíricos, una semana antes del estreno de la vigésima novena temporada de South Park —bueno, SUDAMÉRICA— también apunta a Apple y Google, que han adoptado los cambios de Trump, así como a la propia empresa matriz de la serie.

Apple ha renombrado el lago Ontario como “Lago América” para los usuarios estadounidenses de su aplicación Maps, siguiendo a su competidor cartográfico Google.

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a SUDAMÉRICA. Queremos agradecer especialmente a nuestra empresa matriz Paramount — una capitulación Skydance.”

El exitoso South Park se emite en Comedy Central, propiedad de Paramount. Parker y Stone han atacado la fusión de Paramount con Skydance. Pero en julio de 2025, Paramount anunció un acuerdo de renovación de cinco años con Parker y Stone, incluyendo los derechos de streaming de temporadas anteriores de South Park en Paramount+.

Donald Trump abordo del Air Force One, este domingo 9 de febrero. ı Foto: Reuters

Durante su segundo mandato, Trump también firmó una orden ejecutiva que renombra el Golfo de México como “Golfo de América”, aunque partes de él se encuentran en aguas internacionales. Apple y Google Maps también siguieron el ejemplo en ese caso.

También en línea con el entusiasmo de Trump por renombrar las cosas —en honor a Estados Unidos, o en su honor— sugirió esta semana que Nuevo México se renombrara como “Nueva América”, aunque no estaba claro si eso era serio.

También organizó que el Kennedy Center añadiera su nombre a su edificio, una medida que ha generado mucha controversia.

Los creadores de la serie South Park ya han molestado a Trump antes

La decisión de renombrar el programa no es la única pulla que Parker y Stone han lanzado recientemente a Trump.

“Por fin has conseguido tu Emmy”, publicó la serie en Instagram junto con una caricatura del presidente — con los pantalones bajados, rodeado de los personajes del programa. Una historia reciente de la serie mostraba a Trump como alguien con una relación romántica con Satanás.

Donald Trump ı Foto: AP/Especial

Canadá tampoco ha pasado desapercibido para la serie. En 1999, su incursión en la gran pantalla, South Park: Bigger, Longer and Uncut, presentó a los canadienses como chivos expiatorios de un movimiento nacional de padres para impedir que los niños dijeran palabrotas — que culpaban a los cómicos canadienses llamados “Terrance and Phillip”.

La película estaba estructurada como un musical de Broadway, y una de las principales “canciones musicales” que presentaba se llamaba Blame Canada. Su punto principal: la gente puede encontrar la manera de culpar a cualquiera de cualquier cosa. “Parece que todo ha ido mal desde que llegó Canadá”, cantó un personaje.

Otros objetivos de la aguda parodia del programa a lo largo de los años han sido Saddam Hussein, Tom Cruise, el refresco Prime y los medicamentos para adelgazar GLP-1.

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