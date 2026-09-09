Este sería el motivo real por el que Gala Montes salió de La Casa de los Famosos México

La salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México generó sorpresa y múltiples teorías entre los seguidores del reality. Aunque la actriz se mostró tranquila en redes sociales, nuevas versiones apuntan a que habría un motivo más profundo detrás de su decisión; en La Razón te contamos.

Revelan el motivo real por el que Gala Montes salió de La Casa de los Famosos México

El martes 8 de septiembre, a casi dos días de haber entrado a La Casa de los Famosos México 2026, la cantante Gala Montes abandonó de forma voluntaria la competencia. La noticia causó sorpresa entre los seguidores de la famosa y el público del programa.

“Informamos a nuestros seguidores que #Gala Montes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, escribió la producción en redes sociales, confirmando la salida de la actriz del reality.

Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos. — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 8, 2026

Además, en Instagram LCDLF publicó un clip del momento exacto en el que Gala Montes se va del programa, mientras luce un vestido blanco y zapatillas.

Unas horas después, Joanna Vega-Biestro, a través de sus redes sociales, expuso los supuestos motivos detrás de la salida de Gala Montes de LCDLF México 2026. Según la conductora de espectáculos, la actriz se encontraba en el confesionario cuando tuvo un enfrentamiento con una persona de producción.

“Ella se enoja y, me refieren, que se le abalanza. Ahí es cuando le llaman a más personas y toman la decisión de hablar para que vayan por ella”, relató Joanna Vega-Biestro.

La conductora aseguró que llamaron a Icho Van, quien sería pareja de Gala Montes, para que la calmara, pero ella dijo que no quería verlo.

“Una de las personas que fue por ella, me cuentan, no la vio bien y le pidió buscar ayuda. Ella aleja a las personas que le tocan este tema”, finalizó Joanna Vega-Biestro.

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por Gala Montes ni por el equipo de La Casa de los Famosos México, por lo que todo queda en especulaciones.

"Gala":



Porque según Joanna Vega-Biestro cuenta que Gala Montes estaba pidiendo cosas en el confesionario (no sustancias) , no se las daban, se empezó a enojar, entró la psicóloga y se le lanzó encima pic.twitter.com/UvC1avi7b2 — Por qué es tendencia (@Sontendenciahoy) September 9, 2026

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