Farath Coronel, conocido como El Brujo Mexicano, fue asesinado en su domicilio el viernes 4 de septiembre, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Los fans de la reconocida figura del mundo esotérico preguntan en redes sociales cuál será el destino de la fortuna que acumuló durante su vida.

Entre casas, autos, negocios y proyectos, su patrimonio fue tema de debate, en especial tras la polémica colecta organizada por su familia para cubrir los gastos de su funeral.

¿Cómo quedó repartida la fortuna de Farath Coronel?

Farath Coronel presumía una vida de lujos que incluía residencias, vehículos de alta gama y negocios propios. Entre ellos destacaban su Fundación Farath Coronel, un café temático llamdo “El Santo Pecado” y diversas inversiones relacionadas con su imagen pública.

En un video realizado junto a la influencer Dulce Gipsy, mostró orgulloso su casa, decorada con detalles ostentosos y espacios amplios. Su vivienda tenía alberca, terraza y varias recámaras, lo que reforzó la percepción de que gozaba de una gran riqueza. Además, el público pudo ver los diversos altares que tenía dedicados a sus deidades.

Farath Coronel aseguraba que sus ingresos alcanzaban millones de pesos, gracias a sus presentaciones, consultas privadas y colaboraciones con programas de televisión de Televisa como Hoy o Bandamax.

Sin embargo, tras su muerte, la familia organizó una colecta para financiar el funeral, lo que generó indignación en redes sociales. Muchos cuestionaron cómo era posible que alguien que aseguraba ganar tanto dinero no dejara recursos suficientes para cubrir sus gastos funerarios.

En respuesta, familiares de Farath Coronel declararon que, debido a la investigación por el asesinato del vidente, sus cuentas estaban congeladas y no tenían acceso al dinero.

Ahora, sus seguidores se preguntan quién se quedará con los bienes del vidente y conductor, sin embargo, la herencia de Farath Coronel quedó marcada por la incertidumbre pues hasta el momento no se ha revelado si dejó testamento o no.

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