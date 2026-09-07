¿De dónde es La Coreañera de La Granja VIP 2026?

Lo que tienes que saber

La Coreañera es una cantante y acordeonista que entró a la segunda temporada de La Granja VIP 2026. La artista llegó para representar el lado más barrio del reality show de TV Azteca.

La artista causó sensación cuando entró al programa por su singular personalidad y su estilo musical en el que se dedica a hacer música latina pero resalta por su aspecto de coreana.

¿De dónde es La Coreañera?

La Coreañera es de Estados Unidos, nació en San Antonio, Texas, pero es hija de migrantes de Corea del Sur, aunque su abuela es de Corea del Norte.

Creció en un barrio de inmigrantes mayormente mexicanos, por lo que se empapó de la cultura, el español y los modismos mexicanos.

Ahora vive y desarrolla su carrera principalmente en la Ciudad de México, fusionando sus raíces coreanas con la cumbia sonidera y la música mexicana.

El apodo “La Coreañera” se lo pusieron sus seguidores en redes, ya que es una mezcla de “coreana” y “ñera” por su aspecto asiático y su forma de hablar mexicana.

¿Cuál es el nombre real de La Coreañera?

El nombre real de la música es Abigail Pak, la joven ha consolidado su carrera en la música mexicana y hasta toca el acordeón.

¿Quién es Abigaíl Pak ‘La Coreañera’, la nueva participante de La Granja VIP? ı Foto: IG: @lacoreanera

¿Cuál es la edad de La Coreañera?

La joven tiene 22 años de edad, pues nació en 2004. En 2017, cuando debutó en el Carnegie Hall, tenía 13 años.

La joven empezó tocando desde joven varios instrumentos, pero fue hasta que comenzó a subir videos en TikTok con su peculiar acento para hablar que se volvió viral en las redes sociales.

Comenzó a subir videos con peculiares frases motivacionales que también le empezaron a ganar fans por todo México y Estados Unidos.

La instrumentista logró formar un equipo gracias a las redes sociales para producir su propia música, aunque en las redes consiente a su fans con covers que le piden.

La joven se presentó en la reciente edición del Festival Arre, así lo presumió en su perfil de Instagram, aunque también se ha presentado en otros eventos de Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

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