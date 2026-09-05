La Granja VIP 2026 está a pocas horas de abrir sus puertas a 20 granjeros, que incluyen desde cantantes y actores, hasta influencers, quienes deberán adaptarse a la vida campestre.

En este reality la audiencia no sólo será espectadora, sino que tendrá el poder de decidir quién permanece en la competencia. Por ello, conocer el sistema de votación es clave para apoyar a tu favorito y que hacer que continúe hasta completar las 15 semanas de juego.

¿Cuándo inicia La Granja VIP y quiénes son los participantes confirmados?

La segunda temporada de La Granja VIP se estrena el domingo 6 de septiembre de 2026 por Azteca UNO, con transmisión 24/7 gratuita en la plataforma Disney+.

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Los participantes confirmados incluyen: Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras El Bicolor, Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, La Bebeshita, La Coreañera y Manelyk González.

El equipo que estará fuera de La Granja VIP está integrado por Adal Ramones y Kristal Silva, como conductor y co-conductora, respectivamente, y Marielle Zannie (Mallezaa) como host digital. Además, el panel de críticos lo integran Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero.

¡MAÑANA EL FENÓMENO SE APODERA DE TODO! 🤠⁣⁣⁣



La espera terminó. La granja está de vuelta y llega DOBLEMENTE ANIMAL. 🌾👀#LaGranjaVIP, estreno MAÑANA a las 8:00 p.m. por #AztecaUno.



Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ pic.twitter.com/tK9EamGc1t — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 5, 2026

¿Cómo votar en La Granja VIP 2026? Apoya a tu favorito

El sistema de votación de La Granja VIP 2026 permite a los fans decidir quién continúa en la competencia. Basado en el sistema de la primera temporada, se puede votar a través del sitio web oficial y de la app del programa. Puedes ingresar aquí: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip

Los usuarios de iOS pueden emitir hasta 120 votos diarios, mientras que en Android se permiten 100 votos por día.

Para sacarle el máximo provecho a tu participación recuerda:

Mantener tu sesión activa para que los votos sean válidos.

Distribuir tus votos entre varios concursantes si quieres equilibrar tu apoyo.

Revisar los horarios de recarga diaria para no perder oportunidades.

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