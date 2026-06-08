Roy Padilla de Masterchef: Así luce actualmente el pequeño que conquistó el reality

Roy Padilla, quien hace años conquistó al público de Masterchef con su tierna personalidad, hizo una nueva aparición en el programa de cocina junto con otras personalidades que destacaron en temporadas pasadas.

Fue en 2017 que el joven se ganó al público del programa, siendo un pequeño chef con gran talento y a partir de entonces, ha tenido otras participaciones en el proyecto a modo de invitado especial, pues se sabe que mantuvo su gusto por la cocina.

Recordemos que el cocinero se volvió viral en su momento por un meme en el que aparecer llorando, un momento que generó risas pero también ternura en el público en general y los fans de Masterchef.

Así fue el regreso de Roy Padilla a Masterchef

El joven pasó de ser quien recibía los consejos, a ser un chef invitado y ser el encargado de darle observaciones a los participantes sobre sus platillos. En esta ocasión, regresó como el líder del Equipo Azul y los ayudó en una prueba a contrarreloj.

De este modo, se mostró como uno de los ex concursantes infantiles volvió para dirigir a los participantes adultos de la competencia. Roy tomó parte activa del reto.

Actualmente, se sabe que el joven tiene 18 años de edad, por lo que para algunos seguidores fue difícil poder reconocerlo tras verlo en pantalla. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confianza con la que se desenvolvió frente a cámaras.

Y es que antes, aunque era visto como un joven promesa, también destacaba una timidez que parece haber desaparecido por completo, pues ahora mostró una gran seguridad para tomar decisiones y coordinar el trabajo de otras personas.

Roy decidió trabajar con “Raíz y Oleaje”, una propuesta que incluía tostada de atún y crumble de aguacate. Su participación permitió que el público lo viera en una faceta diferente a la que mostró durante su infancia.

Los tres equipos estuvieron comandados por un pasado participante del programa. De este modo, junto con Roy también se dieron cita Arturo López Gavito y Doña Clarita, otro personaje icónico de Masterchef México.

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