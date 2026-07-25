¿Quién es Plex? Peso, estatura y edad

Conoce a Plex de La Velada del Año 6

Plex es un famoso youtuber, streamer e influencer que participa en La Velada del Año 6 en la que busca refrendar su título, tras haber ganado en ediciones anteriores.

La pelea de Plex es una de las más esperadas y los fans de las peleas de boxeo de influencer quieren saber más sobre el creador de contenido.

¿Quién es Plex?

Plex nació el 20 de septiembre de 2001 en Toro, Zamora en España. Desde joven mostró interés en las redes sociales. Comenzó a subir vídeos a YouTube en 2014, con solo 12 años, centrándose inicialmente en gameplays de videojuegos como Fortnite. Posteriormente saltó a otras plataformas y la primera vez que hizo un reto viral antiguo él tenía 16 años.

Su crecimiento fue constante y, antes de cumplir los 18, abandonó los estudios para dedicarse plenamente a la creación de contenido, mudándose a Madrid. Su estilo dinámico, humorístico y cercano le permitió conectar rápidamente con una audiencia joven.

El salto definitivo en su carrera llegó en 2023 con su primera vuelta al mundo en 80 días, visitando más de 15 países y documentando experiencias culturales, retos y aventuras.

En ese sentido, Plex ha diversificado su contenido con retos extremos, vlogs y colaboraciones.

¿Cuál es le nombre real de Plex?

El nombre real de Plex es Daniel Alonso Agúndez.

¿Cuántos años tiene Plex?

Actualmente Plex tiene 24 años de edad.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Plex?

De acuerdo con el último pesaje de La Velada del Año, Plex pesa 81.5 kilos y mide 1.97 metros.

¿Quién es la novia de Plex?

En su vida personal, Plex ha mantenido un perfil relativamente discreto, pero sí ha hecho pública su relación amorosa con la cantante Aitana desde el 2025.

Plex vive en la conocida Epic House en Madrid, una mansión compartida con otros creadores de contenido. Su trayectoria destaca por la perseverancia.

Plex y su novia Aitana ı Foto: Redes sociales

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