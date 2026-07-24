La Velada del año 6: ¿A qué hora pelean Edu Aguirre vs Gastón Edul?

El tercer combate de La Velada del Año 2026 es la que habrá entre Edu Aguirre y Gastón Edul, dos reconocidos periodistas deportivos que destacan por su conexión con el fútbol, un nivel que los ha colocado en el centro de atención mediática.

Y es que Edul es un reconocido periodista de TyC Sports y uno de los cronistas que sigue de cerca a la Selección Argentina; por su parte, Edu es un periodista de El Chiringuito y amigo de Cristiano Ronaldo.

Sus nacionalidades argentina y española hacen que esta pelea llame especialmente la atención, pues da la casualidad que actualmente hay fuertes tensiones entre los habitantes de ambos países por el resultado de la final de la Copa del Mundo, donde la Furia Roja derrotó a la albiceleste.

¿A qué hora pelean Edu Aguirre vs Gastón Edul?

La Velada del Año 2026 se llevará a cabo el sábado 25 de julio. Aunque Ibai Llanos no apuntó los tiempos exactos de cada combate, sabemos que el de Edu Aguirre contra Gastón Edul se llevará a cabo como el tercero de los enfrentamientos y que las peleas arrancan a las 11:45 hora México.

Hay que tener en cuenta también que en medio de las peleas se podrían llevar a cabo alguna de las presentaciones musicales, lo que podría extender el tiempo en las peleas de las estrellas.

La relación entre los especialistas del deporte ha sido relativamente tranquila, aunque ambos se han mostrado seguros de que serán el ganador del combate y en el cara a cara, no faltaron los roces.

Primer careo con tensión. Quieren pelear sin caso. España contra Argentina. .El Chiringuito contra TyC Sports



🇪🇸 Edu Aguirre: 71,3 kg

🇦🇷 Gastón Edul: 73,8 kg



Peso pactado: 74 kg#ElPesaje #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/Mg599zFLif — Info Velada (@veladaviral) July 24, 2026

Algo que llamó la atención durante el pesaje fue que Gastón Edul expresó su deseo de boxear con la cara descubierta y sin cascos, mientras que Edu Aguirre señaló que la idea no le parecía mal del todo. A pesar de esto, el equipo de Ibai señaló que sería complicado lograrlo en pocas horas, pero que se intentaría realizar.

Asimismo, se reveló que Edu pesó 71.3 kilos, mientras que Gastón llegó a 73.8 kilos, por lo que hay una pequeña diferencia en el peso entre ambos.

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