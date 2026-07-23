¿Quiénes son los españoles y argentinos que se enfrentarán en La Velada del Año 6?

La pasión futbolera que presenciamos durante el enfrentamiento entre España y Argentina en el Mundial 2026 ahora tendrá un nuevo escenario: el cuadrilátero.

La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos, reunirá en Sevilla a influencers y comunicadores del país europeo y de la nación sudamericana, pues protagonizarán varios combates de box.

Sin duda, el evento, que se ha convertido en uno de los más seguidos en Twitch y redes sociales por el público hispanohablante, tendrá un sabor especial con estos duelos internacionales.

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¿Quiénes son los argentinos que se enfrentarán en La Velada del Año 6?

Entre los combates más esperados entre españoles y argentinos en La Velada del Año 6 está el de los periodistas Gastón Edul (España), de TyC Sports, y Edu Aguirre (Argentina), que pertenece a El Chiringuito.

También veremos en acción a Lit Killah, cantante de trap argentino, y a Kidd Keo, artista musical español. Además, Gero Arias, influencer argentino, subirá al ring y peleará ante el youtuber de Zaragoza, España, conocido como ByViruzz.

Otra personalidad digital originaria de Argentina que peleará en La Velada del Año 6 es Angie Velasco, streamer y youtuber, quien peleará ante la streamer puertorriqueña Alondrissa.

¿Cuándo y a qué hora ver La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 se llevará a cabo el 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Los horarios varían según el país en el que te encuentres, puedes revisarlos a continuación:

España: 7:00 pm

México: 11:00 am (hora del centro del país)

Argentina: 3:00 pm

Colombia: 1:00 pm

Chile: 3:00 pm

Venezuela: 2:00 pm

Bolivia: 2:00 pm

Perú: 1:00 pm

Ecuador: 1:00 pm

Costa rica: 12:00 pm

Islas Canarias: 6:00 pm

Guatemala: 12:00 pm

El Salvador: 12:00 pm

Nicaragua: 12:00 pm

Honduras: 12:00 pm

Panamá: 1:00 pm

Cuba: 2:00 pm

República Dominicana: 2:00 pm

Uruguay: 3:00 pm

Guinea ecuatorial: 7:00 pm

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