¿Quiénes son los españoles y argentinos que se enfrentarán en La Velada del Año 6?

La pasión futbolera que presenciamos durante el enfrentamiento entre España y Argentina en el Mundial 2026 ahora tendrá un nuevo escenario: el cuadrilátero.
La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos, reunirá en Sevilla a influencers y comunicadores del país europeo y de la nación sudamericana, pues protagonizarán varios combates de box.
Sin duda, el evento, que se ha convertido en uno de los más seguidos en Twitch y redes sociales por el público hispanohablante, tendrá un sabor especial con estos duelos internacionales.
¿Quiénes son los argentinos que se enfrentarán en La Velada del Año 6?
Entre los combates más esperados entre españoles y argentinos en La Velada del Año 6 está el de los periodistas Gastón Edul (España), de TyC Sports, y Edu Aguirre (Argentina), que pertenece a El Chiringuito.
También veremos en acción a Lit Killah, cantante de trap argentino, y a Kidd Keo, artista musical español. Además, Gero Arias, influencer argentino, subirá al ring y peleará ante el youtuber de Zaragoza, España, conocido como ByViruzz.
Otra personalidad digital originaria de Argentina que peleará en La Velada del Año 6 es Angie Velasco, streamer y youtuber, quien peleará ante la streamer puertorriqueña Alondrissa.
¿Cuándo y a qué hora ver La Velada del Año 6?
La Velada del Año 6 se llevará a cabo el 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Los horarios varían según el país en el que te encuentres, puedes revisarlos a continuación:
- España: 7:00 pm
- México: 11:00 am (hora del centro del país)
- Argentina: 3:00 pm
- Colombia: 1:00 pm
- Chile: 3:00 pm
- Venezuela: 2:00 pm
- Bolivia: 2:00 pm
- Perú: 1:00 pm
- Ecuador: 1:00 pm
- Costa rica: 12:00 pm
- Islas Canarias: 6:00 pm
- Guatemala: 12:00 pm
- El Salvador: 12:00 pm
- Nicaragua: 12:00 pm
- Honduras: 12:00 pm
- Panamá: 1:00 pm
- Cuba: 2:00 pm
- República Dominicana: 2:00 pm
- Uruguay: 3:00 pm
- Guinea ecuatorial: 7:00 pm
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