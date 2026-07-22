La Parce se enfrenta a Fabiana Sevillano este próximo sábado 25 de julio en La Velada del Año 2026. Es uno de los combates más comentados debido a diversos detalles que han convertido al combate en uno que da de qué hablar.

Y es que desde el primer encuentro entre ambas hubo fricciones considerables, donde Fabiana expuso al entonces novio de la colombiana, Juan Guarnizo, por bajarse de una pelea en contra del ex de la influencer.

Por si fuera poco, parecía que habrían complicaciones respecto al peso, pues en la conversación La Parce le decía a Fabiana Sevillano que mientras la otra chica tenía que bajar, ella solo tenía que mantenerse en su peso a pesar de que podían llegar a un punto medio.

¿Cuánto mide y cuánto pesa La Parce?

La creadora de contenido nació en Colombia el 18 de junio. Actualmente tiene 24 años de edad y saltó a la fama más allá del mundo del streaming tras darse a conocer su relación con Juan Guarnizo, que duró unos meses y estuvo llena de críticas.

Antes de que comenzara el acondicionamiento físico, La Parce mencionó que pesaba 55 kilos. Si bien en el inicio mencionó que debía de mantenerse en el peso, después señalaron que tendría que llegar a uno medio por 52.5 kilos.

En el más reciente encuentro entre las creadoras de contenido una semana antes de La Velada del Año, la colombiana contó que está en 52 kilos, por lo que logró bajar un total de 3 kilos con el paso de los meses.

Sobre su altura, sabemos que Valeria Solano, nombre real de La Parce, mide 1.55 metros. Aunque anteriormente ella misma había bromeado en TikTok con medir 1.58 m, aclaró recientemente en su canal de YouTube que su estatura real es 1.55 m.

Es por este motivo que critica tanto su emparejamiento en La Velada del Año con Fabiana Sevillano, quien mide 1.65, aunque desde el inicio pesaba 5 kilos menos que La Parce.

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