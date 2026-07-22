Cartelera y quiénes se enfrentan en La Velada del Año 2026

Este sábado 25 de julio se lleva a cabo La Velada del Año 2026 e Ibai Llanos una vez más ha reunido a algunas de las personalidades del entretenimiento digital para participar en el evento de box entre creadores de contenido que marcó la ruta de otros proyectos.

Además de combates entre personalidades reconocidas por el público internacional, también podemos esperar varias presentaciones musicales que darán de que hablar. A continuación, te dejamos la cartelera completa y enfrentamientos del evento.

La Velada del Año 6 ı Foto: Especial

¿Quiénes se enfrentan a La Velada del Año 2026?

Hay un total de 10 combates confirmados para La Velada del Año 2026. El principal será el que veremos entre IlloJuan contra TheGrefg, pero también veremos a otros grandes artistas como YoSoyPlex contra Fernanfloo.

Asimismo, este año podemos ver un combate entre periodistas deportivos, Edu Aguirre y Gastón Edul; así como un combate entre los cantantes Lit Killah y Kidd Keo.

Entre las mujeres también hay grandes personalidades destacadas en el ámbito del entretenimiento digital, siendo el combate femenil más esperado el de Rivers contra Roro.

Estos son los combates confirmados por orden de aparición:

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clerss vs Natalia MX

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Viruzz vs Gero Arias

Alondrissa vs Angie Velasco

Lit Killah vs Kidd Keo

Rivers vs Roro

Plex vs Fernanfloo

IlloJuan vs Grefg

Asimismo, habrá espacio para cinco presentaciones musicales de artistas de talla internacional, siendo ellos Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal. De esta manera, hay una oferta amplia y variada de música para el público.

El evento iniciará oficialmente a las 19:00 horas (CEST) en España, que equivale a las 11:00 horas del centro de México. Podrás seguir el evento completo en directo de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch o su canal en Ibai Llanos en YouTube.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer compartió todos los detalles con los horarios exactos de las peleas y participaciones de los cinco artistas musicales que interpretarán sus temas en el show.

¿Quieres saber más?

¿Cuándo y a qué hora es La Velada del Año 2026?

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