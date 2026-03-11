Juan Guarnizo aclara porqué canceló su pelea en La Velada del Año 6 | VIDEO

Este lunes 9 de marzo fue la revelación de las peleas en La Velada del Año y la primera polémica surgió por una revelación hecha por la española Fabiana Sevillano sobre Juan Guarnizo, pues la infuencer peleará contra la actual novia del streamer, La Parce.

Fabiana Sevillano reveló que Juan Guarnizo “se cayó de la pelea” que habría tenido con su ex novio, Pablo Vera en La Velada del Año 6. Esto lo contó porque mencionó que solo conocía a La Parce por lo que le había contado su ex pareja.

Fabiana revela que el novio de La Parce, Juan Guarnizo, iba a pelear contra su exnovio, el tiktoker Pablo Vera, pero tres semanas antes del anuncio Juan le comunicó que finalmente no iba a pelear.



La española asegura que Pablo llevaba meses entrenando y que enterarse a solo tres… pic.twitter.com/4CcxEgsgMd — Terreno Viral (@terrenoviral) March 9, 2026

“Yo a ella la conocía por su novio. Juan se iba a pegar en esta velada y me sabe un poco mal, ¿sabes quién es Pablo Vera? Pues es mi ex. Ellos se iban a pegar, pero Juan se cayó de la pelea. A ti te conocí porque Pablo me contó todo esto", explicó.

La Parce rápidamente defendió a su novio, al señalar que no se sabe el motivo por el que su pareja decidió ya no participar en el evento de Ibai Llanos, dejando ver que se trataba de una situación privada.

Juan Guarnizo habla de su salida de La Velada del Año 6

Después de que muchos comenzaran a cuestionar al famoso por su salida de la pelea, en un inicio él quiso tomarse la situación con humor al explicar que “no se había caído”, sino que estaba sentado. A las pocas horas, decidió afrontar las especulaciones con mayor seriedad.

🚨Por este motivo Pablo Vera se quedó sin su combate en La Velada 6🚨

Juan Guarnizo (novio de La Parce) habla de los motivos por los que tuvo que rechazar el combate con Pablo Vera:

👉"Es una situación privada, que estoy afrontando con mis cercanos"pic.twitter.com/EwBb219eHc — Fley (@fley_es) March 11, 2026

“Es un motivo supremamente personal, serio. Es una situación muy privada que en este momento estoy afrontando yo con mis cercanos”, comenzó el creador de contenido durante una plática con sus seguidores.

Mencionó: “Si todo sale bien, tengo mucha fe de que así será, cuando esta situación termine, a lo mejor se podría compartir un poco de ello. Pero por el momento es algo un poquito... Es una situación genuinamente seria”, agregó.

A pesar del intento de detener los comentarios, las declaraciones del colombiano activaron la curiosidad frente a lo que sucedió. En ese sentido, muchos teorizan problemas de salud o incluso, algún tipo de luto en la familia.

¿Qué dijo Pablo Vera sobre su pelea cancelada?

El creador de contenido explicó que fue desde septiembre que comenzó a hablarse de su participación para el evento de box entre influencers, una noticia que le emocionó mucho. Sin embargo, tuvo que esperar un poco para que Juan accediera.

Sin embargo, fue a solo unas semanas de que anunciaran los combates que Juan Guarnizo renunció al evento, por lo que Ibai Llanos le llamó para ofrecerle una disculpa, pues no había encontrado un retador.