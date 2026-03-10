¿Quién es Clersss? La española que peleará contra Natalia MX en La Velada del Año 6

¿Quién es Clersssss? La influencer española que peleará contra Natalia MX en La Velada del Año 6

Este 9 de marzo se reveló que una de las diez peleas que conformará La Velada del Año 2026 es el enfrentamiento entre la influencer española Clersss y la streamer mexicana, Natalia MX, quien es famosa por ser la presidenta de Club de Cuervos FC en la Queens League.

Clersss y Natalia MX mostraron una actitud relajada cuando su combate fue presentado al público, ya que ambas se conocen. Y es que la española salió brevemente con Juan Guarnizo, mientras que la mexicana es amiga del famoso y en el pasado hubo rumores de romance nunca confirmados.

La creadora de contenido europea ha demostrado en todo momento su particular sentido del humor con comentarios y reacciones clásicos de ella, mientras que su contraparte ha destacado por mantenerse un poco más seria.

Como con otros combates, ambas mujeres destacan por tener una complexión similar y una diferencia de altura aceptable, lo que para muchos implica que podrían tener un encuentro más que aceptable si ambas son disciplinadas en el boxeo.

¿Quién es Clersss?

Clersssss es una tiktoker catalana nacida el 15 de septiembre, que tiene 24 años de edad. Tiene dos hermanos mayores y una hermana pequeña. Se describe como una persona “muy sociable”, que en sus redes sociales comparte videos de estilo y comedia, aunque es poco lo que se sabe de su vida privada.

En los últimos meses, la famosa se abrió sobre su camino fitness, llamando a su proceso de ganancia muscular en los glúteos “misión culo”. Fue entonces que conoció a su actual pareja, Ion Lizarraga, a quien llamaba Señor Biceps para mantenerlo en anonimato en sus primeros meses de relación.

En el pasado, fue pareja por unas semanas de Juan Guarnizo, lo que le causó muchas críticas, ya que el famoso tenía poco tiempo de haberse divorciado de Ari Gameplays, su esposa por muchos años.

Recientemente, Clersss se hizo viral en su natal España por un video donde habla de una mala foto para su DNI, lo que la llevó a ser noticia nacional. Ahora, la famosa da de qué hablar tras revelarse que se enfrentará contra Natalia MX en La Velada del Año 6.