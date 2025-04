Juan Guarnizo olvida a Ari Gameplays y confirma relación con influencer española, ¿Quién es ella? | VIDEO

Imagínate andar fingiendo depresión por tu divorcio y no esperar ni medio año para andar públicamente con otra y a tu ex la tachen de infiel. (Bueno, a los 2 meses ya se le había visto con otra).

El asco que me da Juan Guarnizo.

Que horror haberlo defendido alguna vez. 🤮 pic.twitter.com/RZFSlX5mKj